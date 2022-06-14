БОР: На МТЗ двумя плитами стержневого автомата сжало рабочего

БОР: На МТЗ двумя плитами стержневого автомата сжало рабочего4
- 14.06.2022, 12:59
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Он находится в медикаментозной коме.
Telegram-канал Белорусского объединения рабочих сообщает о производственной травме на Минском тракторном заводе:
— На МТЗ в ночь с 9 на 10 июня, во втором литейном цеху сдавило двумя плитами стержневого автомата рабочего по фамилии Коврига. Сейчас он лежит в медикаментозной коме. Парню 21 год. Из-за постоянного брака и неисправного оборудования цеховое начальство решило организовать третью смену, чтобы компенсировать нехватку продукции. Люди работали две смены подряд, отсюда усталость, плюс плохо работающие, неремонтируемые (всему руководству пофиг на людей и технику) кнопки и переключатели. Еще вчера медики выносили труп из 3 механического цеха. Причина смерти неизвестна. Что-то много травм стало на заводе.
Парень проработал около месяца. Обучения как такового не производится. Обычно ставят новенького человека.