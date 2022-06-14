ЕС передал украинским органам юстиции оборудование на полмиллиона евро 2 14.06.2022, 13:05

Речь идет о партии бронежилетов, шлемов, радиоприемников и раций.

Украинские органы юстиции получили защитное оборудование и средства связи на средства проекта Евросоюза "Право-Justice" общей стоимостью 500 тысяч евро. Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

"Проект #PravoJustice усилил устойчивость органов юстиции с помощью первой крупной партии бронежилетов, шлемов, радиоприемников и раций общей стоимостью €500 000. Это позволит повысить безопасность при исполнении обязанностей в условиях военного времени", - отмечают в сообщении.

На прошлой неделе сообщали о другой партии оборудования стоимостью 3 млн евро, в том числе бронежилете и шлеме, которую передали в рамках программы "ПРАВО-Полиция".

В рамках этой же программы Европейский Союз поставил 90 автомобилей органам системы внутренних дел и Офиса генерального прокурора Украины на общую сумму почти 2 млн евро.

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