закрыть
14 июня 2022, вторник, 14:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня день рождения Олега Бебенина

4
  • 14.06.2022, 13:16
  • 2,604
Сегодня день рождения Олега Бебенина
Олег Бебенин

Основателю сайта Charter97.org исполнилось бы 48 лет.

Известный белорусский журналист Олег Бебенин родился 14 июня 1974 года. Окончил факультет журналистики БГУ.

Работал в «Белорусской деловой газете», затем был заместителем главного редактора негосударственной газеты «Имя». В 1998 году основал сайт «Хартия-97».

Был убит 3 сентября 2010 года, за несколько дней до начала кампании по выборам президента Беларуси. Дело о его смерти не было расследовано.

Марш журналистов в полосатых робах
Андрей Санников, Николай Халезин, Олег Бебенин, Дмитрий Бондаренко. 9 сентября 2001 года
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко