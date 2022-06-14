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Названы пять лучших летних фруктов и ягод для похудения

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  • 14.06.2022, 13:10
  • 1,720
Названы пять лучших летних фруктов и ягод для похудения

Одна из них — клубника.

Вот сезонные летние фрукты, которые позволяют получить удовольствие от их употребления и не набрать лишние килограммы:

1. Клубника. Все те, кто говорит, что диетические продукты безвкусны, глубоко ошибаются. Добавляют ли её в салаты, каши, смузи или даже выпечку, клубника всегда придаёт любым блюдам ярко выраженный приятный вкус. Впрочем, в России принято есть эти ягоды в первозданном виде, либо с молоком и небольшим количеством сахара. В 100 граммах клубники всего 33 калории, зато множество антиоксидантов, укрепляющих иммунитет.

2. Малина. Сочная малина быстро повышает настроение. Если вы стараетесь похудеть, то это ещё один повод для того, чтобы налегать на малину. В 100 граммах этих ягод - 53 калории. Можно добавлять ее в хлопья или смузи, либо салаты.

3. Арбузы. Этот фрукт, который более чем на 90% состоит из воды. Великолепный продукт для укрепления здоровья почек. В 100 граммах арбуза - 30 калорий.

4. Персики. Набиты нутриентами и являются одними из самых полезных для здоровья фруктов. В 100 граммах персика 39 калорий, зато они содержат фенольные компоненты, обладающие противовоспалительным и антидиабетическим воздействием.

5. Папайя. В 100 граммах этого экзотического фрукта 43 калории. Папайя позволяет удерживать под контролем уровень сахара в крови и укреплять иммунитет.

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