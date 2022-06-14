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Молдова может выйти из СНГ

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  • 14.06.2022, 13:36
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Молдова может выйти из СНГ

Целью страны является евроинтеграция.

Правительство Республики Молдова намерено провести анализ нормативных документов и соглашений на предмет соответствия членства страны в СНГ на фоне вооруженной агрессии РФ против Украины и приоритета Молдовы стать членом ЕС.

Об этом заявил в эфире телеканала PRO TV в Кишиневе министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

“Абсолютным приоритетом для нашей страны является интеграция в Европейский Союз”, – подчеркнул Попеску.

Он отметил, что государственное руководство республики намерено «провести анализ» как законодательных актов, так и соглашений по членству Молдовы в СНГ. При этом министр также обратил внимание на изменение региональной ситуации, а именно агрессию Российской Федерации против Украины.

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