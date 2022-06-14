Юлия Латынина: Если рассматривать Путина как болезнь, то это насморк 14.06.2022, 14:16

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Западу нужна новая гонка вооружений.

Почему Запад вновь вступает в дипломатические игры с Москвой. Три версии и перспективы развития событий от российской журналистки Юлии Латыниной, которые она озвучила на своем YouTube-канале.

— Отходы жизнедеятельности вождя — это, конечно, продукт, который нельзя пускать на экспорт. Эта богоспасаемая субстанция нужна внутри России: из нее делают передачи Первого канала, а также придают коре дуба свойства, позволяющие лечить ковид. На наших глазах вся Россия перерабатывается в отходы жизнедеятельности Путина, вся ее история превращается в деревенский, засиженный чекистами вместо мух, нужник.

Вообще, замечу, что российская пропаганда стала говорить удивительные вещи. Например, она утверждает, что войны нет, но все, кто ее не поддерживает — предатели. И украинского народа нет, но — его надо уничтожать.

Я всегда говорила, что судьба мира сейчас решается на полях сражений в Украине. Но впервые за последнее время судьба и Украины, и России, и мира решается в коридорах Вашингтона, американскими и европейскими политиками, которые думают, давать ли оружие Украине или нет.

Число выступлений, авторы которых требуют от Киева помочь Путину «спасти лицо», стало каким-то чудовищным. Киссинджер немного исправился и забрал назад свои слова о том, что Украине стоило бы поступиться частью территорий, но после этого был бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, был Макрон, который рассказывал о важности «сохранения лица», был американский стратег Эдвард Люттвак, предложивший «провести честные плебисциты в спорных регионах Украины».

А депутат канадского парламента от либералов Бейкер заявил, что западные страны «устали» от боевых действий в Украине — видимо, им надо вернуться к главным проблемам, типа борьбы против глобального потепления.

Так что, повторюсь, впервые на наших глазах судьба Украины решается не на полях сражений. Она зависит от того, спасуют ли западные политики перед Путиным, испугаются ли его ядерных угроз.

Потому что если рассматривать Путина как болезнь, то она на самом деле небольшая — Россия, как оказалось, не имеет качественной армии, способной сражаться с современной западной артиллерией. Так что это насморк; но у нынешней Европы совсем нет иммунитета.

Некоторые аналитики полагают, что старая Европы боится победы Украины, неизбежного геополитического передела мира, в результате которого на первый план выйдут державы победительницы — Украина, США, страны Восточной Европы, — а Германия и Франция, соответственно, «закатятся». Это очень хорошее объяснение, но недостаточное — ведь и Германия, и Франция могут присоединиться к странам-победительницам, и геополитически расцвести вместе с ними.

Есть еще объяснение, которое, я считаю, заслуживает внимания и уважения. Чисто материалистическое. Оно называется «газ». Обратите внимание, что украинская политика и политики зависели от Путина, пока они думали, как пристроиться к газовой трубе. Это касалось и времени Кучмы, и времени Ющенко и Тимошенко.

Но после того, как в 2014 году Россия сама наступила на свою пуповину и отсекла газовую трубу, она выстрелила себе в ногу. Если описывать желание Путина «съесть» Украину в течение прошлых лет, то он думал, что аншлюс удастся мирным путем, через газовую трубу. Военное вторжение — закономерный итог череды его неудач.

То же самое можно сказать и касательно Европы. Газовая экспансия Путина в Европу, начиная с 2005 года, превращение, прежде всего, Германии в главный газовый хаб, было из той же серии, что украинские махинации с газом.

Пока Европа покупает у Путина газ и отделывается санкциями против российских олигархов, от которых, заметим, Путину ни жарко, ни холодно, а скорее приятно, потому что все деньги возвращаются в Россию — статус-кво сохранится.

Но самое глобальное объяснение, я думаю, гораздо более обидное и гораздо более тяжелое. Оно заключается в том, что в Европе боятся загонять крысу в угол. Они обожглись на Ираке, и считают: лучше пусть этот режим лишится с помощью экономических санкций возможности вредить Украине, а тем более Европе. И не желают превратить эту войну во всеобщую, если Путин применит ядерное оружие.

В этом смысле судьба войны будет определяться договоренностями между США и Китаем. Курс Европы — на превращение РФ в Северную Корею, мол, пусть варится в собственном соку и не вредит ЕС. Думаю, это достаточно близорукая позиция, потому что нужник с 1420 ракетами никогда не будет безопасен. Как мы видим, даже Северная Корея периодически вылезает из-за своей железной проволоки и пугает весь мир.

Полное превращение России в «Метро-2033» будет стратегической ошибкой Европы. Я считаю, что в этой ситуации Западу может помочь, во-первых, снабжение Украины оружием, более того, во-вторых, ему нужна новая гонка вооружений.

Это кончится победой Украины и неизбежной разборкой внутри российских элит, попыткой либо Путина, либо генералов переложить ответственность за поражение друг на друга. И тогда у России — и у мира — есть шанс. Иначе это будет стоить Украине новых Мариуполей, а мир ждет очень печальная история, когда на 1/9 суши есть ядерный ИГИЛ.

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