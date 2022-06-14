Виталий Портников: В Украине никогда адекватно не оценивали сущность режима Лукашенко 7 14.06.2022, 14:38

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Виталий Портников

Был пропущен определенный момент.

Украинский публицист и политолог Виталий Портников в интервью сайту Charter97.org рассказал об ошибках официального Киева в отношениях с режимом Лукашенко:

— Был пропущен определенный момент, была недооценка момента. Недооценка момента, во-первых, состояла в том, что в Украине никогда адекватно не оценивали сущность белорусского режима. Лукашенко оставался для большинства моих соотечественников самым популярным зарубежным политиком в течение многих десятилетий. Он уступал по популярности (и то не всегда) только Владимиру Путину. И вот эта детскость украинского общества, его советскость, неспособность к взрослению, сыграла с украинцами очень злую шутку. И точно также, как и люди, очень многие украинские политики не понимали, что они имеют дело с режимом, который рано или поздно обратится против Украины.

До 2020 года Лукашенко готов был к маневрированию, он постоянно пытался маневрировать между условным Западом и Россией. Украинцам это было понятно, потому что они, к сожалению, тоже были воспитаны в духе абсолютно аморальной многовекторной внешней политики времен Леонида Кучмы. Еще раз повторю, не буду бросать сейчас в этих людей камень, потому что они расплачиваются очень высокой ценой — жизнями, кровью, имуществом, здоровьем. Но эта способность к маневрированию после 2020 года была практически уничтожена, Лукашенко сам прекрасно понял, что его дальнейшее выживание зависит только от Путина.

— Как влияет на режим Лукашенко, который по своей сути всегда был кремлецентричным, то, что явных успехов у России в этой войне пока нет?

— Лукашенко после 2020 года — это не просто авторитарный режим, который опирается на коррупцию и силовиков, это оккупационный режим, это режим, который опирается на Кремль. У него нет возможности выскользнуть из этих объятий. Вот у казахстанского режима президента Токаева, как мы видим, есть такие возможности, несмотря на то, что войска ОДКБ заходили в Астану, Алматы и другие города Казахстана, чтобы помочь Токаеву удержаться у власти. Он, тем не менее, может проводить политику, отвечающую интересам казахстанских кланов, а не российских.

Лукашенко такой возможности лишен, потому что у его режима нет никакой экономической основы. Это режим еще и абсолютно иждивенческий, который выстраивался в качестве иждивенческого режима, который всегда выдавал это иждивенчество за доблесть, за достижение политическое. И это тоже нужно понимать.

Белорусское общество воспитано на том, что жить за российские ресурсы — это успех. И это, конечно, тоже большая проблема. Поэтому не думаю, что на устойчивость лукашенковского режима повлияет украинская армия до тех пор, пока Россия может оказывать силовое влияние на происходящее в Беларуси.

— Сохраняется ли вероятность того, что Лукашенко полноценно вступит в войну на стороне РФ, введя белорусские войска в Украину?

— Такая возможность есть всегда. Но не очень понятна военная целесообразность введения этих войск. Если только для отвлечения от России некоторых украинских ресурсов. Понятно, что Беларусь не располагает вооруженными силами, способными всерьез изменить ситуацию на фронте. И с каждым днем, мягко говоря, участие белорусской армии в такой войне становится все более и более бесполезным.

Если Украина будет получать новейшее вооружение, которого нет на вооружении у белорусских военных, то тогда я вообще не очень понимаю смысл присутствия белорусской армии в этой войне. На первом этапе, возможно, в этом смысл еще был, если бы белорусские части пытались подкрепить те российские войска, которые шли на север Украины, на Киев, на Чернигов. Но сейчас не вижу смысла нового вторжения в страну, которая уже знает, что в нее могут вторгнуться, которая уже готовится к такому вторжению, которая понимает, как его отражать. Думаю, для Лукашенко это будет не самым разумным действием.

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