Как белорусам не платить пошлину при ввозе электромобиля 2 14.06.2022, 14:50

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Разъяснила таможня.

Первые жалобы от покупателей электромобилей стали поступать еще весной. Автовладельцы говорили, что обнуление таможенной пошлины не работало, приходилось платить. Сегодня таможня сообщает, что с 15 июня вступает в силу постановление совмина №381 «О предоставлении полномочий», принятое для ввоза электромобилей с освобождением от пошлин, налогов либо со льготой. В ГТК разъяснили, как это будет работать, пишет «Онлайнер».

О решении по поводу нулевой растаможки на EV для всего ЕАЭС, кроме России, стало известно еще 24 марта. Некоторые покупатели специально заказывали электрокары под нужные даты, чтобы сэкономить, но столкнулись с неприятностью: «Оказывается, нет какого-то органа, который должен выдавать разрешения на льготную растаможку. Поэтому всем отказывают в нулевом проценте». Какое-то время, по словам представителей компаний, специализирующихся на привозе «электричек», на таможне не было четких инструкций, как и когда новые правила должны заработать.

И вот сегодня ГТК сообщает: согласно постановлению №381 в качестве документа для льготы либо освобождения от пошлины на ввоз электромобиля рассматривается наличие записи в реестре МТС с электродвигателями. Такие реестры электромобилей формируются ежедневно с присвоением номера по структуре: ДДД/ГГГГ, где ДДД — порядковый номер дня в году, когда формировался реестр, принимает значения от 001 до 366; ГГГГ — текущий год формирования реестра. Например: декларация подается 15 июня 2022 года. Следовательно, номер — 166/2022 от 15.06.2022 (дата реестра является датой формирования реестра электромобилей).

Правила для физлиц

При подаче декларации нужно указать сведения об использовании освобождения, заполнив реквизит «Транспортные средства, ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов (ввоз со льготой)», а также номер реестра электромобилей и его дату.

Сообщают, что можно вернуть уже уплаченные деньги. Для получения льготы на те электромобили, что выпущены 28.03.2022 и позже с уплатой пошлин, нужно обратиться с заявлением в таможню, в которой осуществлялось декларирование.

Есть ограничение: передача прав владения, пользования, распоряжения такими ТС лицам, имеющим гражданство РФ и (или) постоянное место жительства в России. Это допускается только после уплаты таможенных пошлин, налогов.

Правила для юрлиц

В декларации на товары нужно указать:

- в графе 36 код льготы по таможенной пошлине — ТИ;

- в графе 44 под кодом вида документов:

«07011» в качестве документа, устанавливающего право на льготу, указываются реквизиты решения №39 и реквизиты решения комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. №130 «О едином таможенно-тарифном регулировании ЕАЭС» (подпункт 7.1.38 пункта 7);

- «07012» в качестве документа, подтверждающего соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных платежей, указываются реквизиты реестра электромобилей (как в примере выше).

И в данном случае можно вернуть деньги. В отношении электромобилей, выпущенных 28.03.2022 и позже с уплатой таможенной пошлины, можно также заявить о получении льготы — с помощью корректировки декларации.

Ограничения: передача прав владения, пользования, распоряжения товарами со льготой допускается только лицам из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, добавили в Таможенных органах.

Электромобили, которые были выпущены до вступления в силу постановления №381, будут включены в реестр электромобилей за номером даты вступления в силу постановления №381, то есть за номером 166/2022 от 15 июня 2022 г.

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