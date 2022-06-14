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Как белорусам не платить пошлину при ввозе электромобиля

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  • 14.06.2022, 14:50
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Как белорусам не платить пошлину при ввозе электромобиля

Разъяснила таможня.

Первые жалобы от покупателей электромобилей стали поступать еще весной. Автовладельцы говорили, что обнуление таможенной пошлины не работало, приходилось платить. Сегодня таможня сообщает, что с 15 июня вступает в силу постановление совмина №381 «О предоставлении полномочий», принятое для ввоза электромобилей с освобождением от пошлин, налогов либо со льготой. В ГТК разъяснили, как это будет работать, пишет «Онлайнер».

О решении по поводу нулевой растаможки на EV для всего ЕАЭС, кроме России, стало известно еще 24 марта. Некоторые покупатели специально заказывали электрокары под нужные даты, чтобы сэкономить, но столкнулись с неприятностью: «Оказывается, нет какого-то органа, который должен выдавать разрешения на льготную растаможку. Поэтому всем отказывают в нулевом проценте». Какое-то время, по словам представителей компаний, специализирующихся на привозе «электричек», на таможне не было четких инструкций, как и когда новые правила должны заработать.

И вот сегодня ГТК сообщает: согласно постановлению №381 в качестве документа для льготы либо освобождения от пошлины на ввоз электромобиля рассматривается наличие записи в реестре МТС с электродвигателями. Такие реестры электромобилей формируются ежедневно с присвоением номера по структуре: ДДД/ГГГГ, где ДДД — порядковый номер дня в году, когда формировался реестр, принимает значения от 001 до 366; ГГГГ — текущий год формирования реестра. Например: декларация подается 15 июня 2022 года. Следовательно, номер — 166/2022 от 15.06.2022 (дата реестра является датой формирования реестра электромобилей).

Правила для физлиц

При подаче декларации нужно указать сведения об использовании освобождения, заполнив реквизит «Транспортные средства, ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов (ввоз со льготой)», а также номер реестра электромобилей и его дату.

Сообщают, что можно вернуть уже уплаченные деньги. Для получения льготы на те электромобили, что выпущены 28.03.2022 и позже с уплатой пошлин, нужно обратиться с заявлением в таможню, в которой осуществлялось декларирование.

Есть ограничение: передача прав владения, пользования, распоряжения такими ТС лицам, имеющим гражданство РФ и (или) постоянное место жительства в России. Это допускается только после уплаты таможенных пошлин, налогов.

Правила для юрлиц

В декларации на товары нужно указать:

- в графе 36 код льготы по таможенной пошлине — ТИ;

- в графе 44 под кодом вида документов:

«07011» в качестве документа, устанавливающего право на льготу, указываются реквизиты решения №39 и реквизиты решения комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. №130 «О едином таможенно-тарифном регулировании ЕАЭС» (подпункт 7.1.38 пункта 7);

- «07012» в качестве документа, подтверждающего соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных платежей, указываются реквизиты реестра электромобилей (как в примере выше).

И в данном случае можно вернуть деньги. В отношении электромобилей, выпущенных 28.03.2022 и позже с уплатой таможенной пошлины, можно также заявить о получении льготы — с помощью корректировки декларации.

Ограничения: передача прав владения, пользования, распоряжения товарами со льготой допускается только лицам из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, добавили в Таможенных органах.

Электромобили, которые были выпущены до вступления в силу постановления №381, будут включены в реестр электромобилей за номером даты вступления в силу постановления №381, то есть за номером 166/2022 от 15 июня 2022 г.

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