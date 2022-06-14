Закрывается «Клиника А1», которую проверяли вместе с «Лодэ» 1 14.06.2022, 15:14

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В чем причина?

В начале мая Минздрав приостановил действие лицензий на медицинскую деятельность «Лодэ» и «Клиники А1». И если «Лодэ» может открыться уже в ближайшее время, то у «Клиники А1» — противоположная ситуация. Причина этого — внутренние разборки между учредителями. Блог «Отражение» узнал подробности.

«Ресурсов восстановить клинику не хватит»

По словам директора медцентра Елены Шарафанович, проверка Министерства здравоохранения подкосила и так небольшую компанию.

— Еще за месяц до того, как Министерство здравоохранения приостановило деятельность нашей лицензии, нам вынес предписание центр гигиены и эпидемиологии Советского района. То есть по сути мы не осуществляли деятельность уже с 11 апреля, и у клиники не было никакого дохода, — рассказывает она.

В результате у «Клиники А1» образовались задолженности, в частности по налогам и по зарплате, которые компания не может погасить.

— Основное оборудование мы уже вернули продавцу за неуплаты. Соответственно, теперь нет возможности восстановить нашу деятельность, — говорит директор. — Поэтому ключевые сотрудники с лицензией по хирургии, дерматологии и косметологии уже уволены. Задолженность по зарплате сейчас составляет два месяца.

В таком состоянии компания оказалась после двух почти одновременных проверок. И если после прихода санстанции была надежда исправить недостатки и снова открыться, то после решения Минздрава об этом пришлось забыть.

— Чем дольше период простоя, во время которого нет дохода, тем меньше шансов восстановиться. А учредители находятся в конфликте и кивают друг на друга: «Я не буду. И я не буду», — объясняет собеседница. — И когда период отсутствия медицинской деятельности продлили, стало понятно, что ресурсов восстановить ее у нас не хватит.

Среди претензий санстанции, отмечает Елена, было то, что не все сотрудники имели справки о пройденном медосмотре. Или не хватало емкостей для дезинфекции инструментов.

— Все это можно было быстро исправить: врачам пройти медосмотр либо принести справку, потому что у нас все врачи-совместители и проходят осмотр по основному месту работы. Докупить емкости, — продолжает собеседница. — А претензии Минздрава до нас, к сожалению, не дошли. Нам пришло предписание, что нас закрывают до момента исправления недостатков на срок до шести месяцев. Но как такового решения лечебно-контрольного совета Минздрава мы так и не получили. Нам не перечислили те недостатки, из-за которых нам приостановили деятельность.

В отчете Минздрава был указан список нарушений, обнаруженных в «Клинике А1». Среди них было отсутствие санитарного паспорта на лазерную систему, нарушения при оказании медуслуг пациентам, некачественное ведение меддокументов.

Сейчас клиника в стадии закрытия. При этом указать это на сайте невозможно, рассказывает Елена. Из-за конфликта учредителей у администрации теперь к нему нет доступа.

— А 1 июня вся информация с нашего сайта была скопирована на другой сайт вновь открывшейся клиники. Люди звонят, думая, что попали в «Клинику А1», а на том конце провода им отвечают: «Мы рады вас видеть, у нас те же врачи, ждем». В аккаунте в инстаграме, доступ к которому мы потеряли, тоже появилась информация, что «Клиника А1» переименована. Но это недостоверная информация. Наша клиника не переименовывалась, никуда не переезжала, она не работает и будет закрываться, — заявляет директор медцентра.

«Написали ряд жалоб на свое же учреждение»

Причиной такого пристального внимания разных инстанций к медцентру со стороны санстанции, а потом и Минздрава Елена Шарафанович называет конфликт между ней и одним из учредителей.

«Клинику А1» учредили двое — Руслан Шарафанович и Людмила Гурлева. Директор клиники — это жена одного из учредителей. Но кроме этого, по словам Елены, сын Людмилы Гурлевой Руслан также играл в управлении значительную роль. Елена говорит, что именно Руслан настаивал, чтобы она покинула пост директора.

— Его не устраивала та деятельность, которая велась. Поэтому и он сам, и его девушка написали ряд жалоб на свое же учреждение с требованием проверок, — утверждает собеседница. — Они надеялись, что все это будет направлено именно на меня как на директора, но оказалось, что все проверки пошли не на пользу клинике.

Как уточняет Елена, внутренние разборки среди управляющих компанией начались еще в 2020 году. Тогда у Владимира был конфликт с предыдущим директором, который вместе с супругой был вынужден выйти из состава учредителей. Непосредственно с Еленой Шарафанович и ее мужем конфликт начался в конце 2021 года.

— Основная проблема была в том, что Владимир считал медицинский центр исключительно своей собственностью, — объясняет она. — Считал возможным давать распоряжения и принимать управленческие решения, которые не всегда носили правомерный характер. А поскольку должность никакую не занимал, то ответственность за его решения, распоряжения и действия приходилось нести должностным лицам.

— Это на самом деле невероятная история. Писать жалобы на свою компанию на директора, который платит зарплату, обучает, подстраховывает в случае косяков… В это сложно поверить, — заключает директор.

Что говорят сами учредители?

Учредитель медцентра Руслан Шарафанович подтвердил, что конфликт действительно был.

— Сын второго учредителя, чтобы снять директора, писал жалобы в Минздрав, вообще всюду. А в результате прервали действие лицензии, — рассказал он.

Журналисты связались с самим Владимиром Гурлевым, чтобы прояснить подробности ситуации. Однако прокомментировать ситуацию молодой человек не смог. Рассказал, что состоит на военной службе и не может общаться со СМИ.

С его мамой, Людмилой Гурлевой, которая и является вторым учредителем, по телефону связаться не удалось.

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