В среду в Беларуси будет до +23°С 1 14.06.2022, 15:33

Прогноз погоды на 15-17 июня.

15 июня погоду в стране будет определять тыловая часть циклона с центром над югом Карелии. Переменная облачность. Ночью по северу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, пишет pogoda.by.

В дневные часы в отдельных районах республики прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный порывистый, местами по северу Беларуси сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +17..+23°С. Атмосферное давление будет расти.

16 июня ночью погоду будет определять область повышенного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с Балтийского моря. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +18..+24°С.

скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+24°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».