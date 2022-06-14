В среду в Беларуси будет до +23°С

В среду в Беларуси будет до +23°С1
- 14.06.2022, 15:33
Прогноз погоды на 15-17 июня.
15 июня погоду в стране будет определять тыловая часть циклона с центром над югом Карелии. Переменная облачность. Ночью по северу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, пишет pogoda.by.
В дневные часы в отдельных районах республики прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный порывистый, местами по северу Беларуси сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +17..+23°С. Атмосферное давление будет расти.
16 июня ночью погоду будет определять область повышенного давления, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с Балтийского моря. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +18..+24°С.