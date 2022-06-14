В России пылает завод под Москвой и арт-резиденция в Казани

В России пылает завод под Москвой и арт-резиденция в Казани2
- 14.06.2022, 15:47
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Ни дня без пожара.
Пока в Украине нет ни дня без воздушных тревог и обстрелов, в России каждый день что-нибудь горит или взрывается. Очередные масштабные пожары произошли 14 июня под Москвой, а также в Казани, сообщает 24 канал.
Пожар под Москвой
О масштабном пожаре под Москвой днем начали сообщать в социальных сетях. Пожар, вызвавший огромное серое облако, произошел на заводе в городе Одинцово.
Город расположен всего в 30 километрах от российской столицы. Сообщается, что мощный пожар произошел на лакокрасочном заводе.
Видео большого пожара под Москвой
В Казани тоже произошел пожар
Российские СМИ 14 июня около 14 часов по киевскому времени начали сообщать о пожаре в Казани, который произошел в здании арт-резиденции.
Пожар возник на площади в 800 квадратных метров. Из здания было эвакуировано около 80 человек. Сообщается, что арт-резиденция размещается в бывшем здании театра.
Видео пожара в Казани