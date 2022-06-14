Как белорусам перевозить животных за границу 14.06.2022, 15:49

Что нужно сделать до, как выбрать переноску, что положить в аптечку?

Какие документы нужны для переезда с животным, как подготовить любимца к возможному стрессу, что делать на новом месте и куда бежать, если с питомцем что-то случилось, – разбирался citydog.by.

Что нужно сделать, чтобы вывезти питомца за границу

Важно: подготовка питомца к отъезду занимает как минимум несколько недель, поэтому ее нужно начинать заранее. Кроме того, стоит учитывать, что у каждой страны – свои особенности ввоза животных. Ниже – общие рекомендации, которые помогут сориентироваться в этом нелегком деле.

Чип нужно поставить в первую очередь. Если у вашего животного уже были вакцины, но не было чипа, курс вакцинации придется повторить. Ветеринары не советуют делать это чаще раза в год, но, если отметка о вакцинации будет стоять до чипирования, могут возникнуть проблемы с въездом в ЕС.

Паспорт международного образца можно получить только в государственной ветеринарной клинике по месту прописки. Там же по телефону можно заранее уточнить его стоимость. Паспорт должен быть заполнен на английском языке (можно продублировать и на русском). Важно: за паспортом (как и за сертификатом) в клинику нужно приходить вместе с животным.

Вакцинация от бешенства. Прививаются животные, достигшие возраста 12 недель, карантин после первичной вакцинации – 21 сутки. Также нужно привить питомца комплексной вакциной от вирусных инфекций, используя импортные вакцины, которые признаются за рубежом. Поставить вакцину можно как в государственных, так и в частных клиниках: в последних, как правило, выбор препаратов больше. Важный отметить, что вакцинируют только здоровых животных.

Если на момент подготовки документов у питомца есть вакцинации, то их можно перенести в международный паспорт. Для этого нужно обратиться в клинику, проводившую вакцинацию. Все вакцины, если что, переносить не обязательно: достаточно будет только последних действующих.

Ветеринарный сертификат выдается на государственной ветеринарной станции и только в будние дни – заранее уточняйте по телефону график работы и цену сертификата. В сертификате нужно указывать не только страну назначения, но и точный адрес. Лучше всего сделать документ за день до отъезда, чтобы в случае непредвиденных задержек у вас было несколько дней в запасе. А вот если вы собрались в страны ЕС, то за сертификатом необходимо обращаться заранее, за 1-2 дня до выезда, так как его необходимо предварительно отправить для проверки на пограничный пункт.

Титр антител к бешенству. Анализ не нужен, если вы едете из Беларуси в ЕС напрямую, но если вы будете выходить в третьей стране, например в Турции или Грузии, то он обязательно понадобится. Так что правила по этому исследованию лучше уточнять отдельно по каждой стране.

Узнайте актуальные правила ввоза животных в страну назначения – в некоторых странах есть нюансы по ввозу питомцев (карантин, анализы, дополнительные документы). Это можно сделать в государственной ветеринарной клинике или на сайте министерства сельского хозяйства страны назначения (ministry of agriculture). Также можно связаться с ветеринарным контролем минского аэропорта, если вы вылетаете на самолете. Есть еще сайт, где можно выбрать страну, откуда планируется путешествие, – и вам покажут актуальную информацию для въезда в Европу.

А вот общие советы, которые помогут сделать переезд комфортнее и для животных, и для их хозяев

Чтобы все прошло максимально легко, можно обратиться к кинологу для индивидуальных рекомендаций, а также к ветврачу, если требуются рецепторные успокоительные препараты.

Важно: советы по переезду писались вместе с кинологом про собак, но большая их часть применяется и к кошкам – хотя с ними переезд может быть сложнее.

Как выбрать переноску

Переноска должна немного больше собаки, чтобы она могла повернуться и лечь удобно.

Обязательно должна быть вентиляция.

На дно переноски нужно положить что-то мягкое, чтобы собаке было комфортнее лежать.

Переноску можно оклеить внутри чем-то мягким, чтобы была шумоизоляция, и закрепить подстилку, чтобы она не ерзала, – тогда собака будет чувствовать себя значительно комфортнее.

Кроме того, чтобы не возникло проблем в аэропорту, стоит уточить требования к переноске непосредственно у авиаперевозчика.

Как приучить животное к переноске

Знакомить животное с переноской следует постепенно. Нужно поставить ее дома, класть туда любимые вещи вашего питомца, чтобы он к ней привыкал. Нормально, если это займет несколько недель.

Основное правило – инициатива должна идти от собаки: не запихиваем сами, не применяем насилие, даем собаке время самой принять решение.

За нахождение внутри выдаем награду – например, вкусняшки.

Отдельно приучаем к звукам и вибрациям. Можно начинать со стука пальцами и ногтями по переноске (пару раз стукнули – выдали лакомство), потом добавляем больше звуков и вибраций. Это нужно, чтобы добавить предсказуемости: так собака привыкнет, что переноску могут случайно задеть или ударить и это окей.

Как вести себя с животным при переезде

Перед поездкой можно дать успокоительное, особенно если его укачивает или оно испытывает сильный стресс. А вот кормить животное перед поездкой не нужно.

Погулять немного перед выездом, чтобы собака сходила в туалет.

Тактильный контакт только по инициативе собаки: если она сама просит ласки и прижимается к вам.

Если вы едете в машине и животное укачивает, то переноску или собаку нужно зафиксировать так, чтобы собаку меньше кидало в разные стороны; важно открыть окно.

Если в машине жарко, можно намочить пеленку и постелить на пол.

По возможности периодически делайте остановки, выводите животное подышать, давайте собаке охладиться, попить, понюхать траву.

Если собаку не укачивает – можно занять ее в машине конгом или погрызушками.

При пересечении границы наземным транспортом с домашними питомцами таможня рекомендует следовать по красному коридору. Можно заранее позвонить на горячую линию таможни и уточнить.

Таможенную декларацию на животное можно заранее заполнить и распечатать в двух экземплярах – это существенно сэкономит время на таможне.

Кроме того, будьте готовы, что на границе на стороне ЕС вас могут попросить заплатить залог, который возвращается при вывозе животного из ЕС (если не потерять документы). Например, на погранпереходах в Польшу можно заплатить только наличными и только в валюте – EUR, USD.

Как облегчить стресс на новом месте

Обязательно возьмите любимые вещи собаки в новый дом.

Сохраните максимально привычный график выгулов.

Если собака испытывает стресс в незнакомом городе, на незнакомой улице, сперва гуляйте недолго, до 20–30 минут. Новую местность и новые маршруты изучаем постепенно, стараемся сразу не сильно нагружать питомца.

Сохраняйте привычные ритуалы (мытье лап, прием пищи и т.д.), чтобы оставить предсказуемость.

Важно давать животному много отдыхать.

Новое место – это всегда возможность заново переиграть существующие проблемы с туалетом дома, лаем и воем, тревогой разлуки, поэтому можно обратиться к кинологу.

Если вдруг нужно оставить животное другим людям на длительное время

Дать контакты ваших ветврачей.

Предупредить о болезнях.

Рассказать о графике кормления.

Рассказать, как собака коммуницирует с другими собаками и людьми, какие есть особенности.

Погулять вместе с собакой и человеком, у которого она остается.

По возможности побыть с собакой на новом месте, чтобы она немного привыкла к нему и к людям.

Аптечка

Важно: если у питомца есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед тем, как путешествовать с любимцем, чтобы собрать необходимые при его патологии препараты.

Электронный градусник (используется ректально; нормальная температура тела кошки – 38,0–39,5°С, собаки – 38,5–39,0°С у мелких пород, 37,5–39,0°С у средних пород, 37,4–38,3°С у крупных пород).

Марлевые салфетки, бинты.

Одноразовые перчатки и шприцы.

Ножницы, пинцет.

Клещеверт – специальное приспособление для извлечения клещей.

При ранах и травмах: физиологический раствор (хлорид натрия 0,9%, им можно промывать глаза, раны и любые части тела), антисептик (хлоргексидин, мирамистин), калия перманганат в сухом виде (при травме когтя приложить салфетку с кристаллами, это быстро остановит кровь).

Диарея или отравление: сорбенты (например, «Смекта»: пакетик 3 г на 100 мл теплой воды, 1-2 мл на 1 кг массы тела), энтеросгель или энтерозоо (0,5 мл на 1 кг массы тела 2-3 раза в сутки).

Аллергия и укусы насекомых: цетрин или лоратадин 10 мг (1 мг на 1 кг массы тела), дексаметазон (0,2 мл на 4 кг массы тела). Последний препарат рецептурный, для приобретения нужно обратиться в ветеринарную клинику. Позаботьтесь об этом, если ваш питомец – аллергик.

Стресс: экспресс-успокоин по инструкции (можно применять курсом до 90 дней), габапентин (10–15 мг на 1 кг массы тела). Второй препарат рецептурный, для приобретения нужно обратиться в ветеринарную клинику. Позаботьтесь об этом, если ваш питомец подвержен стрессу.

Когда сразу ехать в клинику?

Если ваш питомец находится в судорожном припадке.

Не ест и (или) не пьет несколько дней.

Если питомец съел инородный предмет.

Не ходит в туалет несколько дней, моча или кал с примесью крови.

Наблюдается затрудненное или учащенное дыхание.

При механических травмах.

Наблюдается бледность слизистых оболочек или синюшность языка.

Как выбрать клинику на новом месте?

Старайтесь обращаться в клинику, где есть максимальный спектр специалистов и оборудования (УЗИ, рентген, лаборатория). Будет плюсом, если в клинике есть стационар и инфекционное отделение. Так вы сможете сэкономить время и силы и провести все манипуляции в одном месте.

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