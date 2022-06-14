Задержан адвокат Минской областной коллегии 2 14.06.2022, 16:14

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Вячеслав Чичин

Это четвертое задержание адвоката за последний месяц.

Задержали адвоката Минской областной коллегии Вячеслава Чичина. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на правозащитников. Причина, по которой задержан адвокат, не сообщается.

На сайте коллегии указано, что Чичин работает в адвокатуре уже больше 11 лет, специализируется на административном, гражданском, трудовом, уголовном, семейном, спортивном праве. Работает в юридической консультации Смолевичского района.

Напомним, это уже четвертое задержание адвокатов за последний месяц в Беларуси.

20 мая в Минске задержали Александра Данилевича — адвоката, специализирующегося на представлении интересов клиентов в международном коммерческом арбитраже. Он находится в следственном изоляторе Комитета госбезопасности.

23 мая в Минске сотрудники КГБ на выходе из дома задержали адвоката Виталия Брагинца. Его доставили в Партизанское РУВД «для проверки на причастность к протестной деятельности», протокол составили за неповиновение должностному лицу, ему дали 15 суток. Он должен был выйти на свободу 7 июня, но его так и не отпустили.

3 июня задержали адвоката из юридической консультации № 2 Московского района Минска Анастасию Лазаренко. Ее обвинили в «сливе персональных данных сотрудников милиции» и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК Беларуси. Максимальное наказание в этом случае предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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