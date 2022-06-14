Предсказано скорое появление цифровых двойников людей 9 14.06.2022, 16:24

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Что это такое и зачем они нужны.

По оценкам аналитиков, первые подобные "цифровые люди" будут запущены в производство до конца 2020-х.

В ближайшие десять лет в мире появятся первые версии мыслящих цифровых двойников людей из разных стран мира.

Рассуждениями на эту тему в интервью BBC поделился президент и главный аналитик Enderle Group Роб Эндерле.

Само их появление связано с огромным количеством размышлений и этических соображений, потому что мыслящая копия нас самих может быть невероятно полезной для работодателей – подчеркнул он.

Эндерле отметил, что со временем создание цифрового двойника приведет к тому, что компании начнут нанимать их на работу, чтобы не платить зарплату людям. По его оценке, первые подобные "цифровые люди" будут одними из определяющих постулатов надвигающейся эры метавселенной.

Что такое цифровые двойники

Как говориться в материале, цифровой двойник – это точная копия человека в физическом мире, у которой есть цель помогать своей реальной версии и обеспечивать обратную связь с реальной версией.

Изначально такие близнецы были не более чем компьютерными 3D-моделями, но искусственный интеллект (ИИ) в сочетании с так называемым "интернетом вещей" [концепция сети передачи данных между физическими объектами – ред.] предполагает, что теперь пользователи могут создавать в цифровом виде что-то, что постоянно учится и помогает улучшить "оригинал".

К слову, накануне глава Nokia также предрек, что к 2030-му появится технология создания цифровых двойников, близкая к идее метавселенной. Но пояснил, что это потребует вычислительных мощностей другого калибра, нежели те, которыми человечество оперирует сейчас.

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