«Белавиа» заявила, что белорусам придется сдавать ПЦР-тесты на рейсах в Россию 1 14.06.2022, 16:38

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Фота: charter97.org

Ранее в РФ отменили эпидемиологические ограничения для прибывающих авиапассажиров.

Авиакомпания "Белавиа" сообщила, что на ее рейсах будут проверять документы по COVID-19.

"Belavia получила официальную телеграмму об отмене всех ограничений при въезде в Российскую Федерацию с 14.06.2022. Однако сегодня в авиакомпанию поступила уточняющая информация от компетентных органов РФ: ковидные ограничения при въезде в страну сняты, но требование предъявлять ПЦР-тесты за 48 часов до вылета сохраняется. Подтверждение о тестировании должно быть оформлено в приложении "Путешествую без СOVID-19", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в начале месяца объявил, что с 14 июня снимает все эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, в том числе белорусов, прибывающих в страну воздушным и морским транспортом.

Ранее в РФ отменили обязательный ПЦР-тест для перемещения белорусских граждан через наземную границу РФ.

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