В центре Минска продают двухкомнатную квартиру за $30 тысяч 2 14.06.2022, 16:51

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иллюстрационное фото

Что с ней не так?

Читатели Onlíner заметили подозрительные объявления о продаже двухкомнатной квартиры в Минске. Их быстро удалили, но автор объявления и сегодня охотно отвечает на запросы в Telegram. За двушку в центре «в доме 2000 года» «владелец» просит всего $30 тысяч, «предварительный осмотр невозможен», есть только мутное описание банковского перевода, а фото жилья вообще с российского сайта. Очень похожие по стилю и содержанию объявления уже ловили в Беларуси в 2019-м. Схема вернулась.

Итак, неизвестный предлагает купить двушку в Минске на улице Якуба Коласа, 15, на пятом этаже 10-этажного блочного дома 2000 года постройки. Квартиру на 68 метров продает всего за $30 тысяч.

Очень подозрительная схема продажи

Александр Владимирович (так он называет себя) объясняет, почему так дешево. Вот несколько цитат из объемного объявления, стиль и орфографию автора сохраняем.

«Мы с женой жили некоторое время в Минске так как я работал в консульстве Украины. В виду последних событий я был уволен и уехал домой в Россию в Южно-Сахалинск. Квартира оформлена на меня. Обременений у нее нет. Юридически чистая. Не в залоге.

В квартире я ни когда не жил, так как она была приобретена как инвестиция, для сдачи в аренду, но так и не успел реализовать этот план в связи с переездом.

Все что видите на фото — все остается. Мебель и бытовая техника. Квартира не угловая. В ней сделан свежий евро ремонт и после этого в ней ни кто не жил. Документы в полном порядке и готовы к сделке. Они лежат в квартире и по приезду я Вам их предоставлю для проверки. Квартира сейчас пустует. В ней ни кто не живет».

Также неизвестный уверяет, что продает «Таету Камри» 2020 года за $15 тысяч.

Постепенно «владелец» переходит к самому интересному: предварительный осмотр квартиры и прочего добра невозможен.

«Сразу отвечу на вопрос который задают все подряд, по поводу того, как посмотреть квартиру или машину: Предварительный осмотр не возможен ! Именно по этому и цена занижена. У меня нет ни кого в Минске, кому бы я мог доверить это дело.

Если бы у меня был бы такой человек, то уже не было бы заниженной цены на квартиру или машину по тому как этот человек и продавал был ее».

«Именно из за моего удобства в продаже, мною занижена стоимость квартиры. Я не прошу ни предоплаты ни аванса — ни чего. По этому просьба прочесть внимательно что я напишу. Простой вариант с денежным депозитом через банковский перевод КОНТАКТ.

Приходите в банк и осуществляете денежный перевод (депозит) в размере всего 8000 долларов, через быстрый денежный перевод КОНТАКТ. Получателем этого перевода Вы указываете не меня а своего человека.

То есть данный перевод отправляется не на мое имя ! Перевод отправляется в Россию на имя и фамилию Вашего человека. Это гарантийный депозит так сказать. Гарантия серьезности намерений клиента. Если у Вас нет доверенного человека в России — это не проблема. Он Вам и не нужен.

Не имеет значения кого Вы укажите получателем этого перевода и где он находится в тот момент, по тому что он не должен будет получать этот перевод».

Когда-нибудь потом Александр Владимирович обещает приехать в Минск для переоформления квартиры или автомобиля, а покупатель «сменит фио получателя перевода».

«Вы осматриваете квартиру/автомобиль и проверяете документы. После этого мы переоформляем ее на Ваше имя и только после этого Вы переоформляете перевод на мое имя и отдаете остальную сумму. Так что как видите с Вашей стороны нет вообще ни каких рисков ! Я не прошу вперед ни копейки денег», — уверяет автор объявления.

Но есть нюанс: в банке, заполняя квитанцию, нужно указать номер телефона, который даст он.

«При отправлении перевода на него придет смс с подтверждением того, что перевод действительно осуществлен. Если Вы снимите перевод или вернете его — на телефон так же придет смс и тогда сделки не будет».

Перевод обязательно нужно делать на имя гражданина России.

«В доказательство что это так Вы предоставите или данные его паспорта или копию. Почему? Ответ прост. Мне уже 60 лет и я не хочу что бы со мной что то случилось когда я поеду с Южно-Сахалинска в Минск для переоформления, — тревожится автор. — Времена сейчас не спокойные — все это знают. Кого потом искать моей семье если что не так ? Гражданина РФ в России им искать будет проще. Так что прошу даже не обсуждать этот вопрос — по другому не продам».

После других пространных пояснений Александр заключает: «Если устраивает — пишите. Не устраивает — не беспокойте пожалуйста. ПО ДРУГОМУ КВАРТИРА ПРОСТО НЕ ПРОДАЕТСЯ И ВСЕ».

Для связи оставляет российский номер, привязанный к Telegram, — «Просьба именно писать, а не звонить». Есть и еще один телефон «только для звонков».

Переписка с «продавцом»

Один из читателей вступил с автором объявления в переписку. Попросил «продавца» показать фото паспорта и страницу с регистрацией (раз уж у того, по легенде, была минская прописка).

Отреагировал Александр Владимирович ожидаемо:

«Простите, вы таможня? С какого перепугу я должен показывать не знакомому человеку свой самый важный документ».

При этом читатель обнаружил, что фото двушки взяты с российских сайтов по аренде. Квартира путешествовала по сибирским городам: в 2020-м ее пытались сдать в Омске и в Томске.

Журналист Onlíner тоже задала Александру Владимировичу пару вопросов. Вот что получилось. Будьте осторожны.

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