ВСУ развивают успех на стратегическом направлении

ВСУ развивают успех на стратегическом направлении2
- 14.06.2022, 16:57
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Украинские защитники освободили село в Харьковской области.
Вооруженные силы Украины уже находятся в 10 км от центра Изюма Харьковской области. Наши защитники освободили от оккупантов еще одно село в этом направлении. Такой вывод делают аналитики после изучения открытых источников.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".
Что известно?
По состоянию на 8:30 14 июня ВСУ освободили село Придонецкое Харьковской области и продвигаются в сторону Изюма.
Украинские силы расположены в большом лесном массиве к западу от Изюма.
ВСУ находятся не менее чем в 10 км от центра Изюма.
ВСУ продвигаются к Херсону
Вечером 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.
Тем самым украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая российских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы оккупантов.
"Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя", – сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.