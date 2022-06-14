ВСУ развивают успех на стратегическом направлении 2 14.06.2022, 16:57

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Украинские защитники освободили село в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины уже находятся в 10 км от центра Изюма Харьковской области. Наши защитники освободили от оккупантов еще одно село в этом направлении. Такой вывод делают аналитики после изучения открытых источников.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

Что известно?

По состоянию на 8:30 14 июня ВСУ освободили село Придонецкое Харьковской области и продвигаются в сторону Изюма.

Украинские силы расположены в большом лесном массиве к западу от Изюма.

ВСУ находятся не менее чем в 10 км от центра Изюма.

ВСУ продвигаются к Херсону

Вечером 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.

Тем самым украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая российских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы оккупантов.

"Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя", – сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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