Стало известно, когда вынесут приговор вдове Зельцера 3 14.06.2022, 17:05

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Мария Успенская

Сам суд над женщиной был закрытым.

16 июня в 12 часов в Минском городском суде будет объявлено постановление по уголовному делу против политзаключенной Марии Успенской. Как отмечают правозащитники, приговор огласят в открытом режиме. Сам суд был закрытым.

Успенская — вдова Андрея Зельцера. Ее обвиняют в соучастии в убийстве сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка по ч. 2 ст. 139 УК. Судебный процесс с 31 мая рассматривает судья Валентина Зенькевич.

Женщину судят как "лицо, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, в состоянии бессознания или заболевшее после совершения преступления психическим расстройством (заболеванием)" (п. 13 ст. 6 УПК). Ее интересы на суде представляет ее мать, сама Мария на суде не присутствует. Ей не грозит уголовное наказание, но к ней будут применять принудительные меры безопасности и лечения.

Кстати, 15 июня у Марии Успенской день рождения — ей исполняется 41 год.

Женщину задержали в сентябре 2021-го сразу после того, как ее муж открыл огонь по сотрудникам КГБ, которые ломились в квартиру. В перестрелке погиб сотрудник КГБ и сам Зельцер.

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