Ученые раскрыли удивительные тайны Млечного Пути 14.06.2022, 17:23

Gaia смогла отправить информацию о 1,8 миллиардах звезд.

Космический телескоп Gaia представил новые данные о почти двух миллиардах звезд Млечного Пути с удивительной точностью, которая позволяет нанести на карту галактику, изобилующую жизнью. Об этом пишет Al Araby Al Jadeed (перевод — lenta.ua).

Представляя результаты телескопа Gaia, одной из флагманских миссий агентства, запущенных в 2013 году, генеральный директор ЕКА Йозеф Асбахер сказал: «Это прекрасный день для астрономии, который открывает двери для новых открытий о Вселенной и нашей галактике».

Это третья миссия по сбору данных, предпринятая космической обсерваторией, расположенной на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли по отношению к Солнцу, с целью составить карту нашей галактики во всех ее измерениях и, таким образом, понять ее происхождение, структуру и динамику.

Оснащенная двумя телескопами и фотодатчиком с разрешением в миллиард пикселей, миссия Gaia сканирует крошечную долю, не более 1%, звезд в нашей галактике на расстоянии 100 000 световых лет и даже дальше.

И цифры, обнародованные в понедельник, были поразительны: анализируя данные, отправленные на Землю, в течение 34 месяцев, Gaia смогла предоставить информацию о более чем 1,8 миллиардах звезд.

Миссия предоставляет беспрецедентный набор деталей, в том числе 220 миллионов спектров, что позволит впервые оценить массу, цвет, температуру и возраст звезд. Он также представляет 2,5 миллиона новых химических структур, ДНК, которая говорит нам, где рождаются звезды, и их путешествие по галактике.

Gaia также предоставляет данные о 35 миллионах лучевых скоростей, измеряя их передачу и обеспечивая новое понимание движений в Млечном Пути.

Самым большим сюрпризом стало то, что Gaia впервые наблюдала звездные «дрожания» — небольшие движения на поверхности звезды, меняющие ее форму. Это открытие открывает «золотую жилу для звездной науки в масштабе массивных звезд», то есть их внутреннюю работу, объяснила Конни Аэртс из Лувенского университета в Бельгии, сотрудничающая участница миссии Gaia.

Научный руководитель миссии Gaia во Франции Франсуа Миньяр говорит, что эта миссия «превосходит все ожидания на всех уровнях».

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