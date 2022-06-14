Сколько стоит молодой картофель на минской Комаровке? 13 14.06.2022, 17:43

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Сравнили цены с соседними странами.

«Онлайнер» сходил на минскую Комаровку и принесли вам оттуда картофельный фотофакт.

Вот та самая, белорусская. Пока за килограмм счастья из Слуцка требуют 4,5 рубля.

Если вы согласны на компромиссы и небольшие клубни, готовьте 3,50 рубля.

Справа на фото самая дешевая картошка нового урожая — 2 рубля за порцию бэби-овощей. Хорошо, что не надо срезать кожуру, иначе получилась бы карликовая картошка.

Еще раньше на рынке была картошка из Азербайджана, сейчас ее продают по 2,99 рубля.

Российская дороже, по 4—5 рублей.

А что у соседей?

Не везде на сайтах торговых сетей и на ценниках с рынков указывают, местная это картошка или нет. Но похоже, что самый дешевый вариант — у соседей в Польше, молодые клубни стоят 2 злотых за килограмм в магазинах (1,2 белорусского рубля), на рынках обычно по 3—5 злотых (1,7—2,9 белорусского рубля).

В Литве хвастаются первой накопанной в этом сезоне картошкой и пишут, что на рынках она стоит 1,5 евро за килограмм (около 4 белорусских рублей).

В супермаркетах Латвии ранний овощ в районе 1 евро (2,7 белорусского рубля).

Молодая картошка в магазинах Украины стоит около 40 гривен (но цены могут разниться в разных регионах), примерно столько же на рынках (3,5 белорусского рубля).

В российских супермаркетах молодая картошка стоит около 100 российских рублей (4,4 белорусского рубля).

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