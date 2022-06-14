Литовцы задержали колонну легковых авто с контрабандой из Беларуси 10 14.06.2022, 17:59

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Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

Литовцам было непросто достать контрабанду.

Литовские таможенники задержали колонну легковушек с контрабандой из Беларуси. В каждом из автомобилей были тайники с сигаретами. Как сообщает Таможенная уголовная служба Литвы, в колонне было шесть автомобилей, приехавших из нашей страны. Контрабандные сигареты нашли в бамперах, задних и передних крыльях, порогах, динамиках, топливном баке и газовом баллоне.

На водителей всех автомобилей составили протоколы об административном правонарушении. Машины и контрабанду задержали. Литовцы отмечают, что все автомобили старые и стоят мало — контрабандисты специально выбирают их, чтобы понести минимальные потери при неудаче.

Контрабанда сигарет из Беларуси не прекращается. Недавно нелегальный груз откопали в двух вагонах со щебнем. Фото с контрабандными сигаретами из РБ попало на всемирный конкурс.

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