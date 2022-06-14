В августе в Беларуси состоится большой Крестный ход

В августе в Беларуси состоится большой Крестный ход3
- 14.06.2022, 18:16
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Паломники будут идти восемь дней.
С 19 по 26 августа в Беларуси состоится большой Крестный ход из Свято-Успенского Жировичского монастыря в Минский Свято-Духов кафедральный собор к Минской иконе Божией Матери, паломники за восемь дней пройдут 250 километров, сообщает пресс-служба Белорусской православной церкви.
Маршрут паломников будет проходить через четыре епархии и 18 храмов.
Завершится Крестный ход торжественным шествием по Минску и молебном Митрополита Минского и Заславского Вениамина перед иконой Божией Матери «Минская» в Свято-Духовом кафедральном соборе.