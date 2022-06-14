Банки продолжают вводить одинаковые ограничения по картам «Мир» 9 14.06.2022, 18:37

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Поразительное единодушие.

Банки продолжают вводить ограничения по картам платежной системы «Мир». К примеру, в «Беларусбанке» не только появились лимиты в банкоматах, но и комиссия, если снимать наличных через кассы. По всей видимости, финансовые учреждения получили рекомендации от регулятора ввести лимиты по картам «Мир», пишет zerkalo.io.

«Беларусбанк» 14 июня ввел ограничение и комиссию по картам платежной системы «Мир». Так, в банкоматах можно снять до 500 рублей в неделю по одной карте, которая выпущена иностранным банком. «Также вводится комиссия за проведение операций выдачи наличных денежных средств в белорусских рублях в пунктах выдачи наличных в учреждениях банка в размере 15% от суммы операции», — сообщает банк.

В «МТБанк» с 13 июня появились ограничения по снятию наличных по картам «Мир», которые выпущены иностранными банками. Лимит — 500 рублей в сутки по одной карте.

«РРБ-Банк» и «Банк «Решение» также ввели лимиты на карточки «Мир», которые выпустили иностранные банки, в 500 рублей в неделю.

Ранее про ограничения по картам «Мир» объявили «Белгазпромбанк», «Белагропромбанк», «Банк БелВЭБ».

«Такие нововведения вводятся со стороны банка в соответствии с внешнеэкономическим и внутриэкономическим положением», — сообщали ранее в контакт-центре «Банк БелВЭБ» на вопрос, почему ввели такие ограничения.

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