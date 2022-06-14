Белорусы рассказали, во сколько обходятся свадьбы 4 14.06.2022, 19:08

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Как празднуют и на чем экономят?

Свадьба — серьезное и значимое событие в жизни. Многие молодожены стараются отметить эту дату так, чтобы запомнилась она на долгие годы. Блог "Отражение" поговорил с белорусами, которые поженились в этом году, и узнали, как прошла их свадьба, сколько средств на нее было потрачено, кто оплачивал банкеты, платья, кольца. Мы перепечатываем этот текст.

<>«Свадьбу оплачивали сами — деньги у родных брать некрасиво и стыдно»

Екатерина и Евгений зарегистрировали брак в марте, а свадьбу перенесли на начало июня — из-за работы жениха. У молодоженов не было разногласий насчет того, как организовать торжество, они оба не хотели праздника «как это принято».

— Расходы на свадьбу оплачивали сообща с женихом. Это были общие накопления, большую часть дал Евгений. Он изначально вообще хотел все сам оплатить, но я настояла, что тоже внесу часть средств. Заранее с ним обговорили, что у родных денег на свадьбу брать не будем — это некрасиво и стыдно, ведь мы оба работаем.

Для празднования бракосочетания арендовали агроусадьбу в Гродненской области, составили список людей, кого они хотели бы видеть на свадьбе — получилось 35 человек.

— Гостей мы выбирали не по принципу, кто больше подарит, а кого искренне хотелось видеть. Цели окупить расходы вообще не стояло, хотели хороший и качественный отдых.

Екатерина искала подрядчиков через интернет, по знакомым. В итоге фотографа нашли по рекомендации, декор посоветовала хозяйка усадьбы, ведущего и диджея нашли случайно и договорились, что программу надо переделать под своих гостей. Алкоголь, фрукты, мелочи для конкурсов и прочее покупали по ходу дела, ориентировались на то, что говорили подрядчики.

— Мы решили не проводить выездную регистрацию, убрали все обряды и даже дарение решили обыграть, чтобы не было «по-колхозному». Определились, что за основу возьмем концепцию — «свадьба-вечеринка», гостям разрешили приходить кто в чем хочет, главное — удобство и комфорт.

С десертом молодожены отошли от стандартного торта и заказали трайфлы с красивым оформлением, чтобы каждый гость смог взять порционный десерт, заказали их много — «вдруг среди гостей будут сладкоежки».

По поводу нарядов молодожены долго думали — они должны были подходили под идею праздника. В итоге, жениху купили рубашку, брюки и туфли, но «не полностью классику», а упрощенную версию.

— Я долго искала платье. Пошла в салоны и ужаснулась от цен и выбора. Посмотрела на «Куфаре» и за 200 рублей нашла подходящее платье. Думала, сэкономлю, но нет. Платье надо было сдать в химчистку, обрезать, в ремонте оно порвалось так, что нужно было перешивать весь верх платья. В результате отправилась на рынок в Ждановичи, там купила платье за 200 рублей, еще 70 рублей заплатила за подгонку его по фигуре.

Обувь молодожены покупали в магазине «Кари». На стрижку жениха потратили мало, невеста свои сборы доверила салону, который нашла в райцентре Гродненской области, ориентировалась при этом на соотношение цена-качество. Букет невесты Екатерина сделала сама, предварительно просмотрев идеи в интернете.

Свадьба Екатерины и Евгения стоила больше 8000 рублей:

платье и обувь для невесты — 350 рублей, костюм и обувь жениха — 150 долларов или 387 рублей;

кольца — 920 рублей;

макияж, прическа и маникюр — 300 рублей;

букет невесты — около 100 рублей;

чуть больше 5000 рублей обошлась аренда усадьбы, банкетное меню с напитками и десертом;

ведущий, диджей, живой вокал — 300 долларов или 774 рубля;

фотограф на четыре часа — 120 долларов или 309 рублей;

расходы на транспорт — около 100 рублей.

«Это была свадьбы принцессы»

Анжелика (имя изменено. — Прим. ред.) вышла замуж в конце апреля. Торжество прошло именно так, как она мечтала — пышно, красиво, сказочно, хотя ее будущий супруг поначалу был против такой свадьбы.

— Споры с ним по этому поводу были. Жениху хотел не этого, а просто расписаться. Когда он пришел к моей семье и поделился планами, мой папа сказал: «Делаем свадьбу, а там разберемся». Так получилось, что с детства папа исполняет все мои мечты. А мама считала, что лучше уехать на отдых и там расписаться, — вспоминает Анжелика подготовку свадьбы.

В результате жених уступил — понимал, что Анжелика будет счастлива, если все пройдет так, как хочет она. Расходы распределили справедливо: гостей и траты со стороны жениха оплачивал он, а «хотелки» невесты компенсировали ее родители.

— Я занималась организацией. Это была свадьбы принцессы: все нежно-розовое, пышное платье, хотя у меня их было два, две пары туфель.

Платье невесты и фата для первого дня обошлись в 930 долларов (2400 рублей), наряд для второго дня стоил 280 долларов (722 рубля). Перед свадьбой Анжелика сделала наращивание волос за 350 долларов (903 рубля), за макияж и прическу заплатили 120 долларов (310 рублей). А полный образ невесты обошелся в 1400 долларов (3612 рублей). Жениху это стоило намного дешевле — 350 долларов (903 рубля).

— Из моих прихотей важно было, чтобы была выездная регистрация. Это тяжело сделать, но у меня получилось.

Свадьба была рассчитана на 66 человек: 40 со стороны невесты и 26 со стороны жениха. Организовали ее в усадьбе рядом с Минском. Развлекали гостей ведущий, кавер-группа, саксофонист, также провели шоу «Интуиция». Были звуковые и световые спецэффекты, дым, холодные фонтаны (пиротехника, которая выдает струи искр заданной высоты).

— Я захотела, чтобы свадьба была без традиций. Единственное — бросала букет, а жених, как бывший футболист, — мячик. Еще у меня был танец с папой.

На свадьбу наняли координатора — она помогала решать все вопросы, следила за ситуацией, расчетами с подрядчиками.

— Второй день свадьбы прошел в загородном доме родителей. В итоге все сложилось почти идеально. Родители кредит не брали, я бы тогда не согласилась на такие жертвы, — резюмирует девушка.

Свадьба Анжелики стоила около 12−13 тысяч долларов (до 33 540 рублей):

полный образ невесты — 1400 долларов (3612 рублей), образ жениха — 350 долларов (903 рубля), кольца — 300 долларов (774 рубля);

пригласительные и подарки гостям — 180 долларов (464 рубля);

аренда зала и декор — 2400 долларов (6192 рубля);

еда — 2500 долларов (5172 рубля), алкоголь — 1100 долларов (2838 рублей), ванильный торт с рикоттой, миндалем и карамелью на 10 кг — 170 долларов (438 рублей);

ведущий — 950 долларов (2451 рубль);

фото и видео — 1100 долларов (2838 рублей);

кавер-группа, саксофонист, шоу, спецэффекты — 1680 долларов (4334 рубля);

координаты — 200 долларов (516 рублей).

«Свадьба окупилась, подарили денег больше, чем мы потратили»

Пять месяцев назад Денис (имя изменено. — Прим. ред.) встретил девушку, которую так полюбил, что решил жениться. Избранница была не против. Свадьбу организовали за 2,5 месяца и отметили ее в конце апреля в одной из агроусадеб Брестской области. На торжество согласились прийти более 50 гостей.

Денис отметил, что ему в общем-то было все равно, какой будет свадьба. Но его будущая жена захотела сделать это торжественно и красиво. Жених согласился. Деньги на праздник расходовали из общего бюджета.

— Невесте взяли наряд напрокат в салоне Минска, стоило это 650 долларов (1677 рублей). Мой образ подобрали в частном магазине в столичном ТЦ — это костюм, рубашка, туфли, за них я отдал 450 долларов (1161 рубль). Кольца делали на заказ, отдали за них 1400 рублей: у меня обычное классическое, у жены такое же, только с фианитами.

Букет невеста искала сама — хотела, чтобы он подходил под наряд, он обошелся в 150 рублей. Также новобрачные заранее готовили постановочный танец, сколько это стоило, Денис не знает — невеста просила своих знакомых, которые организовали это дешевле.

— Готовить приезжали повара из Бреста, блюд было много. Алкоголь нам разрешили привезти свой. Торт был трехъярусный, обошелся он дешевле, потому что делала его моя тетя, она кондитер.

Денис говорит, что на свадьбы было все, что планировали: декоративная арка в цветах, холодные фонтаны, кавер-группа, ведущий, фотограф и видеооператор.

— Я доволен тем, как все прошло. Да и вообще, свадьба окупилась, подарили денег больше, чем мы потратили. Родители подарили по две тысячи долларов, приглашенные тоже положили крупные суммы. Это ж не тот случай, когда приходит молодежь и дарит пустые конверты. Сравниваю свою свадьбу со свадьбой знакомой: они отметили ее в ресторане рядом с Минском, отдали 9000 долларов, так их официанты еще обворовали — часть спиртного забрали.

Свадьба Дениса обошлась примерно в 6000 долларов (около 15,3 тысячи рублей), вот некоторые составляющие этой суммы:

наряд невесты — 650 долларов (1677 рублей), наряд жениха — 450 долларов (1161 рубль);

кольца — 1400 рублей;

букет невесты — 150 рублей;

декоративная арка — 250 долларов (645 рублей);

видеооператор — 450 долларов (1161 рубль), фотограф — 500 долларов (1290 рублей);

кавер-группа — 450 долларов (1161 рубль);

ведущий — 500 долларов (1290 рублей).

Из-за войны в Украине быстро устроили недорогую свадьбу

В январе возлюбленный Кристины (имя изменено. — Прим. ред.) предложил ей выйти замуж и преподнес кольцо с бриллиантом. Девушка согласилась, вместе они запланировали, что поженятся осенью, сыграют пышную свадьбу, но война в Украине внесла в их планы корректировки.

— Мы заволновались, что что-то может произойти и в Беларуси: прыгнет курс валют или мужа срочно релоцируют в другую страну — он айтишник. Поэтому в конце февраля подали заявление, бракосочетание назначили в марте, через две с половиной недели, — вспоминает Кристина.

Организовать все пришлось очень быстро. Молодые решили, что свадьбу с таким размахом, как они хотели сделать осенью, подготовить уже не успеют, поэтому решили отметить ее скромно и без излишеств.

— Свадебное кольцо купили только мужу, мне решили в качестве свадебного оставить помолвочное. Правда, свекрови это не очень нравилось, потому что кольцо двойное, там есть щель, а это значит, мы с мужем разделимся. Моя мама сказала, что все это ерунда, надо делать так, как нравится и подходит именно тебе.

Наряды жених и невеста купили в одном из ТЦ Гомеля. Свадебному платью Кристина предпочла синий классический брючный костюм, блузку под него надела ту, что купила прошлым летом. Жениху купили костюм за 400 рублей. Обувь выбрали простую и недорогую: для девушки туфли за 60 рублей из «Мегатопа», для жениха скидочные туфли «Марко».

— Фотографа мы не заказывали — не успели, решили летом сделать фотосессию. Никаких арок и салютов. Не было расходов на транспорт — друзья бесплатно везли на своем красивом автомобиле. Маникюр и макияж сделала сама, а волосы мне уложила знакомая парикмахер. Букет я не захотела — он красивый, стоит дорого, а мы после свадьбы уезжали в Грузию, мне пришлось бы его оставить — жалко.

Бракосочетание молодожены отметили в ресторане райцентра в Брестской области, куда пришли только родственники, всего около 20 человек. Застолье на одного человека обошлось в 60 рублей, алкоголь разрешили принести свой, а его у отца Кристины очень много — мужчина дальнобойщик, при пересечении границы покупал в Duty Free разные напитки.

— Расходы на свадьбу с моей стороны оплачивали родители, хотя у меня деньги есть, я работаю. Но у нас на Пинщине так принято, что дочку выдают замуж родители, это как бы их обязанность. Мы рады как все прошло. Мило и недорого. А денег нам подарили почти 4000 долларов.

Свадьба Кристины обошлась чуть больше 3000 рублей, вот некоторые позиции:

кольцо невесты — 900 рублей, жениха — 300 рублей;

укладка волос невесты — 50 рублей;

наряды для жениха и невесты — около 700 рублей;

банкет — около 1000 рублей.

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