Латвия запретит гражданам Беларуси участвовать важных для нацбезопасности компаниях 14.06.2022, 19:16

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Приняты поправки к закону о национальной безопасности Латвии.

14 июня комиссия латвийского сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в окончательном чтении одобрила поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают запрет для граждан Беларуси и России на владение существенной долей в важных для безопасности Латвии компаниях.

Согласно поправкам, Беларуси и Россия, их граждане или юрлица, учрежденные в этих странах не могут приобрести значительную долю или решающее право голоса в предприятии, важном с точки зрения национальной безопасности Латвии. Кроме того, им запрещается становиться членом такого же персонального общества или быть его истинным бенефициаром, сообщает Delfi.

Если граждане Беларуси или России уже имеют значительное участие или решающее влияние в обществах или являются их истинными бенефициарами, то с того дня, как общество признается важным для национальной экономики, они больше не смогут пользоваться в нем правом голоса.

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