Ученые рассказали, какие беседы вели древние люди 200 тысяч лет назад 5 14.06.2022, 19:31

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Люди 200 000 лет назад даже умели считать.

Каменный век начался около 3 миллионов лет назад и продолжался примерно до 40 000 лет назад. Он получил такое название, потому что в то время древние люди изготавливали свои орудия труда из камня, пишет Inverse.

У первых прямоходящих человекообразных обезьян Каменного века был маленький мозг, мало чем отличавшийся от мозга шимпанзе, и они не говорили.

Другие человекообразные обезьяны, которые ходили прямо, появились в Каменном веке позже. Им дали такие имена, как Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий). Эти виды жили в Африке от 1 до 2 миллионов лет назад. У них был более крупный мозг, чем у первых прямоходящих обезьян, но он все же был меньше нашего. Они не были такими умными, как мы, и не разговаривали, хотя издавали звуки.

Примерно 400 000 лет назад в одно и то же время жили три вида, обладавшие гораздо большим мозгом, чем у более ранних прямоходящих обезьян. Их называли неандертальцами, денисовцами и ранней формой вида Homo sapiens — нашими предками.

Неандертальцы и денисовцы жили за пределами Африки — в Евразии. О денисовцах известно немного, но вот у неандертальцев примерно 100 000 лет назад, помимо каменных орудий, были деревянные копья и несколько простых инструментов, сделанных из костей животных. Некоторые ученые считают, что благодаря своему большому мозгу и способности изготавливать орудия труда не только из камня, неандертальцы могли говорить. Но это всего лишь предположение.

Примерно 200 000 лет назад примитивные Homo sapiens превратились в тех, кого мы сейчас называем современными людьми. Эти современные люди, как и мы сегодня, могли говорить.

На ранних этапах наши предки Homo sapiens изготавливали орудия труда только из камней. Однако со временем они научились делать множество различных инструментов из камней, дерева, костей и кожи. У них была одежда и обувь, они строили убежища и вместе охотились, добывая пищу. 40 000 лет назад (а возможно, и раньше) современные люди уже рисовали рисунки на стенах пещер.

Однако, что выделяло их среди других видов и представляло больше преимуществ, так это то, что они умели говорить. Обладая этой способностью, они обучали друг друга и распространили свои знания от родителя к ребенку и т.д.

В Каменном веке было гораздо меньше языков, чем сегодня. Люди говорили предложениями с существительными и глаголами, хотя слова, которые они использовали, были несколько другими, так же как, скажем, японские слова отличаются от английских или французских.

Языки племен отличались, из-за чего людям быть трудно разговаривать с представителями другого племени, точно так же, как когда мы едем в отпуск в другую страну и нам иногда трудно понять язык. В их языках было меньше слов, чем у нас сегодня, поскольку событий и вещей, требующих наименования, у них тоже было намного меньше.

Но, как и мы, современные люди 200 000 лет назад умели считать. У них были свои слова для "матери" и "отца", а также "сестры" и "брата". Они использовали имена для животных и растений, строили планы, говорили "пожалуйста" и "спасибо", а также называли друг друга по именам.

Ранние современные люди говорили примерно о том же, о чем говорим мы сегодня: что поесть, что приготовить, кто их друзья. Родители говорили о своих детях, а дети играли друг с другом, постоянно о чем-то разговаривая, как и современные дети. Они также пели друг другу песни.

Да, они были людьми Каменного века, но вот когда тело доходило до разговоров, они были современными.

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