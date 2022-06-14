Украинцы уничтожили путепрокладчик БАТ-2 оккупантов

Украинцы уничтожили путепрокладчик БАТ-2 оккупантов1
- 14.06.2022, 19:51
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Горящую технику показали на видео.
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ записали на свой счет очередную уничтоженную цель. Они взорвали путепрокладчик БАТ-2 российских оккупантов.
Об успешно выполненной боевой задаче написал пресс-центр бригады на Facebook.
Удар по путепрокладчику нанесло артиллерийское подразделение 79-й бригады. На записи с разведывательного дрона можно увидеть, как украинские защитники уничтожили БАТ-2. Техника стояла возле автомобильной дороги, а оккупантов рядом с ней не было.
Первый выстрел пришелся мимо, но затем десятники более тщательно прицелились и попали в путепрокладчик. Судя по результатам удара, техника восстановлению не подлежит.
Отметим, что БАТ-2 — это машина советского производства. По конструкции она напоминает гусеничный бульдозер. Техника выпускалась малой серией и была предназначена для специальных войск. Основная задача машины — прокладывание путей в зоне боевых действий.