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Украинцы уничтожили путепрокладчик БАТ-2 оккупантов

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  • 14.06.2022, 19:51
  • 2,326
Украинцы уничтожили путепрокладчик БАТ-2 оккупантов

Горящую технику показали на видео.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ записали на свой счет очередную уничтоженную цель. Они взорвали путепрокладчик БАТ-2 российских оккупантов.

Об успешно выполненной боевой задаче написал пресс-центр бригады на Facebook.

Удар по путепрокладчику нанесло артиллерийское подразделение 79-й бригады. На записи с разведывательного дрона можно увидеть, как украинские защитники уничтожили БАТ-2. Техника стояла возле автомобильной дороги, а оккупантов рядом с ней не было.

Первый выстрел пришелся мимо, но затем десятники более тщательно прицелились и попали в путепрокладчик. Судя по результатам удара, техника восстановлению не подлежит.

Отметим, что БАТ-2 — это машина советского производства. По конструкции она напоминает гусеничный бульдозер. Техника выпускалась малой серией и была предназначена для специальных войск. Основная задача машины — прокладывание путей в зоне боевых действий.

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