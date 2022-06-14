МВД Беларуси прослушивает дипломатов, включая посольство России 4 14.06.2022, 20:05

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Это следует из опубликованных хакерами записей.

Белорусские хакеры опубликовали доказательства того, что в стране прослушиваются все разговоры, даже сотрудников зарубежных посольств и консульств. Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности (ДООРД) МВД Беларуси вел прослушку в том числе сотрудников посольства России в Беларуси.

После взлома засекреченных серверов департамента анонимная белорусская группа «Кибер-партизаны» опубликовала записи прослушки сотрудников российского посольства за 2020–2021 гг. Это разговоры с сотрудниками МВД, гражданами и даже личные беседы сотрудников.

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