Клиенты доверительного управления подали в суд на Альфа-банк 14.06.2022, 20:11

Предмет спора – защита прав потребителей.

Как стало известно OL, группа клиентов доверительного управления подала иск против Альфа-Банка. Первое заседание по иску назначено на 27 июня в суде Советского района Минска.

В расписании судов на июнь в качестве истцов в заседании указаны девять человек, а в роли ответчика — Альфа-Банк. В графе «Предмет спора»: защита прав потребителей.

Клиенты доверительного управления, которые подали иск к банку, в разговоре с корреспондентом OL отказались комментировать ситуацию как минимум до начала рассмотрения иска. Не комментирует ситуацию пока и Альфа-Банк.

В конце марта представители ЗАО «Альфа-Банк» получили официальное уведомление от большинства брокеров из Великобритании и стран ЕС, что инвестиционные счета доверительного управляющего заморожены. В пресс-службе банка тогда уточнили, что причина в санкциях. В итоге были приостановлены операции по инвестиционным счетам доверительного управления, а покупка и продажа ценных бумаг стали невозможными. Банк заверяет, что предпринимает все меры для восстановления работы, однако многое зависит не от него.

В начале июня Альфа-Банк возобновил доступ клиентов на Московскую биржу, в итоге у белорусских клиентов вернулась возможность совершать любые операции с активами в основном режиме торгов вместе с резидентами России.

Что касается европейских и американских бирж, то доступ к ним по-прежнему заблокирован. В банке уверяют, что работают над тем, чтобы разблокировать счета, а также изучают другие возможности по выводу активов, в том числе на счет «Альфы» у другого брокера, на счета клиентов у другого брокера и с одновременной «передачей» клиентов другим белорусским банкам с лицензией на доверительное управление.

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