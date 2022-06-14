Пилот Формулы-1 Феттель получил в подарок вышиванку за поддержку Украины 1 14.06.2022, 20:14

Себастьян Феттель

Себастьян Феттель активно демонстрирует свою позицию против военной агрессии России.

Посольство Украины в Азербайджане подарило немецкому пилоту команды Формулы-1 "Астон Мартин" Себастьяну Феттелю вышиванку.

Украинцы преподнесли подарок звезде Ф-1 на Гран-при Азербайджана в Баку.

"Мы выражаем свою благодарность выдающемуся гонщику Себастьяну Феттелю и вручаем ему настоящий талисман - украинскую вышиванку", - написал украинский посол Владислав Каневский в Twitter.

Стоит отметить, что Феттель поддержал Украину после полномасштабного вторжения России и нанес цвета украинского флага на свой гоночный шлем. Четырехкратный чемпион Формулы-1 отказался выступать в России и призывал мир помочь Украине финансово.

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