Пилот Формулы-1 Феттель получил в подарок вышиванку за поддержку Украины

Пилот Формулы-1 Феттель получил в подарок вышиванку за поддержку Украины1
- 14.06.2022, 20:14
Себастьян Феттель активно демонстрирует свою позицию против военной агрессии России.
Посольство Украины в Азербайджане подарило немецкому пилоту команды Формулы-1 "Астон Мартин" Себастьяну Феттелю вышиванку.
Украинцы преподнесли подарок звезде Ф-1 на Гран-при Азербайджана в Баку.
"Мы выражаем свою благодарность выдающемуся гонщику Себастьяну Феттелю и вручаем ему настоящий талисман - украинскую вышиванку", - написал украинский посол Владислав Каневский в Twitter.
Стоит отметить, что Феттель поддержал Украину после полномасштабного вторжения России и нанес цвета украинского флага на свой гоночный шлем. Четырехкратный чемпион Формулы-1 отказался выступать в России и призывал мир помочь Украине финансово.