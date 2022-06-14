Немцы пожертвовали Украине 812 миллионов евро с начала вторжения РФ 14.06.2022, 20:24

Это максимальная номинальная сумма пожертвований со времен Второй мировой войны.

С начала полномасштабного вторжения России граждане Германии пожертвовали Украине 812 миллионов евро – это максимальная номинальная сумма пожертвований со времен Второй мировой войны.

Об этом, как сообщает Европейская правда, во вторник заявил Немецкий центральный институт социальных проблем (DZI).

Подсчет осуществлялся на основе данных 11 благотворительных организаций, получивших 10 и более миллионов евро пожертвований украинцам, а следовательно, с учетом меньших частных инициатив фактическая сумма может быть еще больше.

Отмечается, что с 24 марта, когда состоялось последнее исследование DZI, сумма пожертвований немцев в Украине выросла на около 180 миллионов евро.

812 миллионов евро – это самая большая номинальная сумма благотворительных взносов граждан Германии для преодоления одного чрезвычайного происшествия со времен Второй мировой войны, добавляют в Германском центральном институте.

В то же время с поправкой на инфляцию самой большой окажется помощь немцев пострадавшим в результате цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году: тогда сумма составила 670 миллионов евро, а по нынешнему номиналу – 904 миллиона.

"По нашему мнению, желание жертвовать деньги и поддерживать Украину все еще высоко, но объем ежедневно жертвуемых вещей снизился", - отметил исполнительный директор DZI Буркгард Вильке.

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