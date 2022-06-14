В Климовичском районе подросток утонул на озере вместе с лошадью 14.06.2022, 20:31

иллюстрационное фото

Находившийся рядом рыбак помочь не смог.

Несчастный случай произошел вечером 13 июня на озере возле деревни Борисовичи Климовичского района Могилевской области. Местные жители сообщили спасателям о 14-летнем подростке, который утонул вместе с лошадью, передает «Белсат».

Пастух, который загонял стадо, увидел, что на поверхности воды плавает мертвое тело лошади. Ранее мальчик пошел искупать лошадь. Прибывшие спасатели достали лошадь из воды, а водолазы достали утонувшего мальчика.

Обстоятельства гибели выясняются. Как сообщают следователи, подросток начал двигаться вдоль берега верхом на лошади, а через несколько десятков метров животное попало на глубину и скрылось вместе с подростком.

Находившийся рядом рыбак помочь не смог из-за преклонного возраста.

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