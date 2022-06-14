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США передадут Украине больше дальнобойных РСЗО

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  • 14.06.2022, 20:41
  • 7,464
США передадут Украине больше дальнобойных РСЗО

Ранее анонсированные Вашингтоном четыре РСЗО являются только первоначальным траншем.

США направят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, пишет The Washington Post.

Ранее анонсированные Америкой четыре РСЗО являются только первоначальным траншем.

"Мы собираемся предоставить украинцам то, что им нужно для преследования целей на территории Украины", - сказал Кол.

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