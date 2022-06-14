Полк Калиновского объявил набор в свою врачебную службу

Полк Калиновского объявил набор в свою врачебную службу2
- 14.06.2022, 20:56
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Желающих парней и девушек приглашают присылать резюме.
Полк Калиновского приглашает в свои ряды медицинских специалистов и лиц с врачебными знаниями и навыками.
Условия и требования — следующие:
возраст: 18+;
желающие должны пройти специальную подготовку у профессиональных госпитальеров и получить квалификацию парамедика;
после обучения с медиками будет подписан контракт;
врачебная служба полка Калиновского работает в «желтой» и «зеленой» зонах и на реанимобилях.
Желающих парней и девушек приглашают присылать резюме в чат-бот @BelarusAndUkraineBot с пометкой # MED.