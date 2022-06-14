Политолог объяснил, когда военная машина РФ сдуется

Политолог объяснил, когда военная машина РФ сдуется4
- 14.06.2022, 21:02
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Пока есть чипы из стиральных машин.
Западные санкции затормозят военную машину россии. Запрет на импорт иностранных технологий, на которых работает большая часть техники рашистов, страна-агрессор ощутит в ближайшее месяцы.
Об этом в эфире Апостроф TV заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский, уже много лет проживающий в США.
"Военная машина действительно затормозится, потому что самые серьезные санкции – это даже не финансовые, а технологические. Это запрет на импорт высоких технологий, чипов, электроники. Ведь все российские бомбардировщики, системы наведения огня работают на западных технологиях", - пояснил Пионтковский.
По словам политолога, эффект от ограничений россия почувствует не сегодня, а в ближайшие месяцы.
"Пока у них есть еще какие-то запасы, или пока они могут вынимать чипы из стиральных машин западных и вкладывать в ракеты, они могут существовать. Вот это самое тяжелое. Ну и, конечно, какими-то криминальными путями будут их добывать. Но самый серьезный удар по российскому оборонному комплексу – это перекрытие доступа к высоким технологиям. Это скажется не сегодня, а, я думаю, уже через месяц-два", - подчеркнул Пионтковский.