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Политолог объяснил, когда военная машина РФ сдуется

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  • 14.06.2022, 21:02
  • 8,368
Политолог объяснил, когда военная машина РФ сдуется
Андрей Пионтковский

Пока есть чипы из стиральных машин.

Западные санкции затормозят военную машину россии. Запрет на импорт иностранных технологий, на которых работает большая часть техники рашистов, страна-агрессор ощутит в ближайшее месяцы.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский, уже много лет проживающий в США.

"Военная машина действительно затормозится, потому что самые серьезные санкции – это даже не финансовые, а технологические. Это запрет на импорт высоких технологий, чипов, электроники. Ведь все российские бомбардировщики, системы наведения огня работают на западных технологиях", - пояснил Пионтковский.

По словам политолога, эффект от ограничений россия почувствует не сегодня, а в ближайшие месяцы.

"Пока у них есть еще какие-то запасы, или пока они могут вынимать чипы из стиральных машин западных и вкладывать в ракеты, они могут существовать. Вот это самое тяжелое. Ну и, конечно, какими-то криминальными путями будут их добывать. Но самый серьезный удар по российскому оборонному комплексу – это перекрытие доступа к высоким технологиям. Это скажется не сегодня, а, я думаю, уже через месяц-два", - подчеркнул Пионтковский.

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