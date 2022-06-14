В Украине ликвидировали прокурора из РФ

В Украине ликвидировали прокурора из РФ16
- 14.06.2022, 21:39
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Приехал на войну наемником.
Украинские воины ликвидировали экс-следователя РФ по особо важным делам Сергея Красникова. Оккупант скучал на пенсии, поэтому поехал воевать в Украину как наемник.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.
По его данным, Красников до выхода на пенсию был сотрудником Центрального аппарата следственного комитета РФ и дослужился до звания полковника юстиции.
"Полковнику юстиции Красникову Сергею было скучно на пенсии, и он решил поехать наемником в Украину. Где и был официально денацифицирован и демилитаризован", - отметил Штирлиц.