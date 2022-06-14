В Украине ликвидировали прокурора из РФ 16 14.06.2022, 21:39

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Сергей Красников

Приехал на войну наемником.

Украинские воины ликвидировали экс-следователя РФ по особо важным делам Сергея Красникова. Оккупант скучал на пенсии, поэтому поехал воевать в Украину как наемник.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.

По его данным, Красников до выхода на пенсию был сотрудником Центрального аппарата следственного комитета РФ и дослужился до звания полковника юстиции.

"Полковнику юстиции Красникову Сергею было скучно на пенсии, и он решил поехать наемником в Украину. Где и был официально денацифицирован и демилитаризован", - отметил Штирлиц.

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