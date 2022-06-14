На границе с Украиной Беларусь разместила 7 батальонов 15 14.06.2022, 22:39

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Привлекли и подразделения МВД.

Ситуация на границе Украины и Беларуси остается сверхнапряженной, однако контролируемой со стороны украинских сил. Беларусь усиливает участок на границе с Украиной, где сосредоточила сразу 7 батальонов.

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" озвучил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает 24 канал.

Андрей Демченко заявил, что граница с Беларусью – это участок сверхнапряженный. В то же время он подчеркнул, что ситуация остается контролируемой.

Конечно, мы видим, что власти Беларуси заявляют, что они усиливают границу с Украиной и там присутствуют вооруженные силы Беларуси, – сказал спикер Госпогранслужбы.

Демченко отметил, что, по сообщению украинского Министерства обороны, Беларусь усиливает участок границы с Украиной и разместила около 7 батальонов в этом направлении.

"По нашей информации, на этом направлении для усиления Беларусь привлекает и подразделения министерства внутренних дел", – сообщил спикер ГПСУ.

Андрей Демченко сообщил, что украинская сторона на данный момент не фиксирует ударную группировку со стороны Беларуси, которая могла бы совершить вторжение на территорию Украины.

Как сказал Демченко, в Минобороны Украины отметили, что в Беларуси находятся российские подразделения. Но точной информации об их количестве у Украины нет.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что с территории Беларуси остается угроза ракетных ударов по территории Украины.

В Украине не исключают, что Беларусь присоединится к войне

В конце июня в Беларуси планируют провести военные учения. Демченко прокомментировал информацию, увеличивают ли так называемые учения угрозу вторжения Беларуси и количество обстрелов с ее территории.

Украина никогда не исключала, что из Беларуси вооруженные силы присоединятся к российской агрессии,

– ответил он.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что украинские силы делают все возможное, чтобы подкрепить это направление. Также он сказал, что действия Беларуси сейчас носят демонстрационный характер, чтобы Украина оставляла необходимое количество сил и не перебрасывала их на более важные направления.

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