Украина получила от Запада около 10% необходимой военной помощи 3 14.06.2022, 22:12

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Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Украина на сегодняшний день получила от западных партнеров около 10% от военной помощи, необходимой для противодействия российской агрессии.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Маляр отметила, что Украина в день тратит 5−6 тысяч артиллерийских снарядов, а Россия — в 10 раз больше.

«На сегодняшний день Украина использует все свои мощности и силы, чтобы сопротивляться России. Возможности по вооружению, по количеству военнослужащих в России значительно превосходят. И какие бы усилия не прилагала Украина, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи партнеров мы не сможем выиграть эту войну», — сказала она.

По словам Маляр, сейчас необходимо задавать вопросы о четких сроках поставки военной помощи.

«Мы ожидаем, что наши западные партнеры не просто согласятся помогать, как это уже сейчас, но и будут четкие временные рамки, и это будут ближайшие сроки, и это будет именно та помощь, в которой нуждается Украина», — подчеркнула замминистра.

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