Сколько времени подростки должны уделять спорту 14.06.2022, 22:34

Не так много, как вы можете подумать.

Согласно итогам недавнего исследования, опубликованного в Pediatrics, всего 20 минут физической активности в день помогут подросткам максимально развить выносливость.

Сэмюэл Джозеф Берден из больницы Джона Рэдклиффа в Оксфорде вместе с коллегами выяснил, как связаны кардиореспираторная выносливость и физическая активность у детей в возрасте 13-14 лет. Всего в исследовании приняли участие 339 подростков.

Оказалось, что 20 минут физической активности (челночного бега на расстояние 20 м) делали участников выносливее. Причём чем интенсивнее была тренировка, чем лучше оказывались показатели выносливости.

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