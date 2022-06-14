закрыть
14 июня 2022, вторник, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько украинских беженцев трудоустроились в Польше

1
  • 14.06.2022, 22:50
  • 1,058
Сколько украинских беженцев трудоустроились в Польше

Цифру сообщил глава польского Управления по делам иностранцев.

Более 200 тысяч беженцев из Украины уже нашли работу в Польше.

Как пишет “Польское Радио”, об этом сообщил глава Управления по делам иностранцев Ярослав Шайнер.

"200 тысяч - это на самом деле большое число. Следует принять во внимание, что из 4 миллионов примерно 2 миллиона человек вернулись или меняют место жительства. Часть уехала в другие страны. Они проезжают через Польшу. В системе PESEL зарегистрировалось около 1 миллиона 100 тысяч человек. Министерство семьи и социальной политики реализует активизационные программы для этих людей с мыслью о том, что эти люди будут работать, и им будет нужна помощь на рынке труда", - сказал он.

Справка: PESEL - это универсальная электронная система реестра населения. Она используется для сбора основной информации, которая определяет личность и административно-правовой статус граждан Польши и иностранцев, которые проживают в Республике Польша.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко