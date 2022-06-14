Шварценеггер призвал страны Европы отказаться от покупки российского топлива 2 14.06.2022, 23:00

Арнольд Шварценеггер

Видео.

Американский актер Арнольд Шварценеггер 14 июня во время выступления на климатическом саммите Austrian World Summit в Вене призвал европейские страны отказаться от покупки российского топлива, назвав их спонсорами войны против Украины. Видео выступления актера опубликовано на его YouTube-канале.

"Взгляните на происходящее в Украине. Мы все в ужасе от того, что видим каждый день в в новостях. Но давайте будем честными – 1300 ракет, которые Россия выпустила по украинским городам за первые два месяца войны, стоили €7.7 млрд. Но в это же время Европа заплатила России €44 млрд за топливо", – сказал артист.

По словам Шварценеггера, у человечества уже есть технологии, которые позволят отказаться от ископаемых энергоресурсов.

"Мы в долго перед украинскими детьми, которые прячутся в бомбоубежищах. Как ни смотри, но на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", – подытожил он под аплодисменты.

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