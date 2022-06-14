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Учительница года из Мелитополя Анна Бут просит мировое сообщество спасти от россиян город

  • 14.06.2022, 23:19
  • 2,032
Учительница года из Мелитополя Анна Бут просит мировое сообщество спасти от россиян город
Анна Бут

Видеофакт.

В сети появились кадры обращения к мировому сообществу учительницы из Мелитополя, обладательницы премии Global Teacher Prize Ukraine Анны Бут, спасти город и все оккупированные территории от российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение Анны Бут опубликовал телеграм-канал "Свободный Мелитополь".

Учительница года из Мелитополя умоляет мировое сообщество спасти город. Она просит весь мир обратить внимание на находящиеся под оккупацией Мелитополь и другие населенные пункты Украины.

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