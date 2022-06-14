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Зеленский обратился к бойцам ВСУ на Донбассе

  • 14.06.2022, 23:54
  • 1,062
Зеленский обратился к бойцам ВСУ на Донбассе
Владимир Зеленский

Донбасское направление - ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели.

Украинским бойцам необходимо держаться на Донбассе, поскольку от этого зависит, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели, говорится в новом обращении президента Украины Владимира Зеленского.

"За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло... Потери, к сожалению, болезненные, но нужно держаться. Держаться именно там на Донбассе - жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у него будет, чтобы продолжать агрессию", - отметил он.

По его словам, именно поэтому Донбасское направление - ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели.

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