Андрей Санников: Лукашенко – полноценный участник агрессии 14.06.2022, 23:47

1,152

Андрей Санников

Украина может нанести ответные удары по российским войска в Беларуси.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников обратил внимание на то, что в большинстве публикаций на эту тему, в том числе - в украинских СМИ, сохраняется надежда на то, что Лукашенко все-таки не отдаст приказ о вторжении белорусских военнослужащих в Украину, передает «Голос Америки».

При этом сам он считает: «Обязательно нужно учитывать опасность, которая грозит Украине и не повторять прошлых ошибок, когда почему-то была уверенность, что Лукашенко не позволит использовать свою территорию для нападения на Украину. В действительности он и сейчас позволяет это делать».

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Санников упомянул недавнюю публикацию на портале «Хартия 97», где говорится о том, что «к риску открытия нового фронта нужно относиться серьезно». Автор публикации предупреждает: «в ближайшие недели, Путин будет использовать Беларусь как плацдарм для собственных войск. Именно так произошло 9 июня, когда с военного аэродрома в Барановичах в небо поднялись три истребителя РФ, которые осуществили удар по Новограду-Волынскому Житомирской области».

«Лукашенко - полноценный участник агрессии, и к нему следует относиться подобным образом», - считает координатор «Европейской Беларуси».

Андрей Санников также отмечает, что в настоящее время украинцы ведут себя сдержанно в отношении своего северного соседа. «Логика войны диктует удары по территории, которая используется для агрессии против Украины, то есть, по Беларуси, где находится особенная российская техника, российские войска. Они ведут войну с Россией, а Россия базируется на территории Беларуси. Если Лукашенко начнет обострять ситуацию, логично последует удар по территории Беларуси, и не только по российским объектам, но начнется война с Беларусью. Пока украинцы стремятся этого избежать, хотя им приходится достаточно туго, но Лукашенко постоянно провоцирует их. Может ли ему приказать Путин (послать свои войска в Украину)? Ну конечно может, потому что сегодня Путин в военном отношении контролирует территорию (Беларуси). Но воевать с белорусской стороны будет не обученная армия, а совершенно неумелые, необстрелянные солдаты и никуда не годные офицеры, которых просто перемолотят в фарш», - предупреждает собеседник «Голоса Америки».

И завершает: «Мы, я имею в виду белорусскую оппозицию, постоянно говорим, что лучшим выходом из ситуации, когда вас посылают на верную смерть - сдавайтесь в плен и переходите на сторону Украины, чтобы воевать за свободу Украины и Беларуси. Потому что совершенно понятно: российская армия уже напилась крови, воюя и в Чечне, и в Сирии, и в Украине, начиная с 2014 года. А украинская армия очень выросла и окрепла, став одной из самых боеспособных армий в мире. Поэтому сегодня она представляет собой профессиональную, и что самое главное - сплоченную патриотизмом силу, против которой не устоять никому. И развязка будет очень печальной для Лукашенко, если он начнет выполнять приказ Путина в этом направлении».

«Лукашенко старается продемонстрировать лояльность к Путину, а сам закулисно маневрирует...»

Бывший посол США в Беларуси Кеннет Яловиц, в свою очередь считает, что риск использования Путиным армии Беларуси существует, и видит три фактора: «Во-первых, Путин оказывает давление на Лукашенко, и тот чувствует, что у него нет другого выбора, кроме как усилить армию и присоединиться к российской агрессии. Он видит, что военная активность в первую очередь происходит на востоке и юге Украины. И не исключено, что Беларусь может вступить в войну на западе Украины». Однако, по мнению бывшего посла, белорусское население категорически настроено против войны с участием их страны. Поэтому, возможно, Лукашенко делает эти шаги, потому что беспокоится о своем внутреннем положении. Кеннет Яловиц отмечает, что это «своего рода сигнал для все еще очень активной оппозиции в Беларуси. Это может быть признаком того, что Лукашенко осознает свои внутренние слабости и просто укрепляет позиции».

«И третье - мы много говорили о том, как Лукашенко был зажат между Западом и Путиным в прошлом. И теперь у него очень ограниченные возможности для маневра из-за того, что он фактически выбрал сторону Путина. Сейчас он старается продемонстрировать лояльность к Путину, а закулисно маневрирует, чтобы ничего не делать, не вводить войска в Украину, потому что осознает, насколько это решение было бы непопулярным» - резюмирует Кеннет Яловиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».