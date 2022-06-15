«Режим проел то, что ему осталось в наследство» 8 15.06.2022, 7:57

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Существующая власть не способна созидать.

Во Дворце обсуждали микроэлектронику. Итогом совещания можно, с одной стороны, считать признание системного кризиса в этой сфере, а с другой - шапкозакидательство, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Лучшей иллюстрацией состояния дел в сфере, наверное, является фото, которое должно было продемонстрировать высочайший уровень сборки, но демонстрирует скорее плохие навыки владения паяльником.

НАН хунты регулярно выдает бравурные отчеты о том, как они догоняют и перегоняют Америку. И уже несколько лет обещает электромобиль полностью отечественного производства, но пока получается только так.

Большинство деклараций остаются декларациями. Потому что в рамках признания проблемы было отмечено, что этот мир глобален - то есть масса компонентов так или иначе будет импортная. А что еще страшнее - из стран, которые не пышут любовью к диктатору, который мало того, что воюет с собственным народом, так еще и участвует в агрессивной войне против соседа.

То, что в большинстве случаев самые передовые в мире ученые дурят начальство, давно не секрет уже и для самой хунты. Но такая модель взаимодействия пока всех устраивает. Распил бюджетных денег на создание единичных перспективных образцов или бесконечные разработки - другую модель официальная наука предложить не может. Но сейчас, когда в такой же технологической изоляции оказалась и Россия, хунта увидела шанс уже самим помародерствовать на финансировании из российского бюджета.

Бумаги красиво в НАН стряпать умеют, так почему не перевести их на содержание Кремля, тем более что там тоже любят обманываться, а методы распила госфинансирвания схожие.

Исключение из системы глобальной торговли в современных условиях обрекает на технологическую отсталость. Живым символом стал завод «Рено», который очень быстро деградировал до уровня «Москвича» в технологическом плане. У Минска в этом плане перспектив еще меньше. Китайский брат не спешит на помощь, тем более, что опыт работы с Китаем у хунты скорее отрицательный.

Существующий режим не способен созидать. Более того, даже то, что досталось в наследство - проедено. Остается только паразитировать на бюджете России. Но и этот ручеек уже вряд ли станет полноводной рекой.

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