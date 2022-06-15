«Это «изобретение» лет 20 на складе пролежало!» 5 15.06.2022, 8:17

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Как Лукашенко надули с микросхемами.

Лукашенко демонстрировали передовые отечественные наработки в сфере микроэлектроники — этому даже посвятили специальное совещание. Визуальный материал калейдоскопом менялся перед официальными лицами. Тогда как объяснения, пересыпанные терминологией, должны были заверить, что санкции в сфере высоких технологий стране безразличны.

Однако стоило более детально рассмотреть скриншоты «прорывных наработок», как людей, связанных с этой отраслью, накрыла истерика.

«Достаточно глянуть на фото платы с несколькими конденсаторами, чтобы схватиться за голову. Какой девайс не упомяни, она туда ни в пять, ни в десять. Даже если это макет определенного устройства, то примерный смысл элемента — новообразования и туда не придумать», — отмечают собеседники «Нашей Нiвы», сведущие в сфере микроэлектроники.

И добавляют, что подобные платы разрабатывались в лучшем случае в начале века, где-то в 2003-м. Может, именно поэтому ее состояние сегодня такое безнадежное: функционала нет, схема запаяна на абы-какие провода, конденсаторы сожжены, а по самой плате везде разлит припой…

«Люди насмехаются, мол, что-то подобное делали в последний раз в шестом классе. И, знаете, это недалеко от истины. Как минимум по времени. Ведь если внимательно присмотреться к фото, легко увидеть номер микросхемы, который написан ручкой.

В современности же идентификация совсем иная как по технологии, так и по оформлению, — рассказывают собеседники. — Такое ощущение, что данное «изобретение» некогда давно для кого-то индивидуально разработали, но потребности оно так и не заполучило. Отчего 20 лет на складе и пролежало».

Кстати, критику профессионалов вызвали не только мелочи, но и сама суть совещания вместе с форматом проведения. Ведь несведущему человеку нюансы микроэлектроники не объяснить. Тем более на примерах каких-то серьезных разработок.

«Максимум, что ты можешь получить, — эстетическое удовольствие от цветов и форм, — единогласно утверждают знающие люди. — Если бы не фото с диодными микросборками, которые уже уйму лет «Интеграл» производит, то весь стенд можно было бы назвать «постановкой», а совещание — «перфомансом».

Не добавляет вистов политическим утверждениям и реальный вес белорусской продукции на мировом рынке. Слово «конкурентоспособность» вызывает грустные улыбки.

«Знаете мем «все очень плохо»? Вот это про отечественную микроэлектронику. Спросите у практиков, кто минимум лет 15 работает в сфере, сколько раз за это время они встречались с белорусской «начинкой» в девайсах? Дай бог, чтобы хотя бы однажды такая встреча состоялось!».

Собеседники объясняют: наладить производство всей высокоточной продукции в одной стране невозможно. Поэтому американские наработки даже внутри одного корпуса соседствуют с китайскими, а окружает их какой-нибудь корейский элемент.

«Мы же с развалом собственных производств — на «Интеграле» половина цехов уже не соответствует назначениям — отстали от мира. Даже если объединить усилия с Россией, стать с лидерами производства в один ряд не получится. Скорее вернемся во времена, когда на китайские мониторы клеили этикетки «Интеграла».

А что касается санкций в сфере микроэлектроники — чувствуются ли они? Ведь Лукашенко вслед за Путиным намекает: если чего-то хватать не будет, подсмотрим и «одолжим» на Западе или Востоке.

«Бравада да и только! — настаивают собеседники. — Сегодня даже идеи украсть невозможно. Те же китайцы сейчас останавливают отгрузку собственного производства на территорию России и Беларуси, так как в основе их технологий лежат запатентованные американские идеи. И если нарушить правила в пользу нашего государства, можно самим очень сильно пострадать.

Микроэлектроника-сфера, где завязаны интересы очень многих стран. И рисковать производством, прибылью либо рынками никто напрямую не будет. Тем более если партнер все еще подписывает платы ручкой».

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