ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов на юге страны

ВСУ уничтожили 60 единиц вражеской техники и 70 оккупантов на юге страны1
- 15.06.2022, 8:20
- 1,898
Украинским бойцы успешно применяют авиацию и наносят ракетные удары.
За прошедшие сутки на южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 70 захватчиков и 60 единиц вражеской техники, сообщает ОК «ЮГ»:
— Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.
В ответ нашей авиацией нанесено 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по составам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника.
В целом за сутки, в результате выполнения огневых задач нашими подразделениями нанесены потери врагу в количестве 70 рашистов и более 60 единиц вражеской техники".
На юге Украины ВСУ, в частности, уничтожили:
1 вертолет,
1 самоходная пушка «Пион»,
1 реактивная система залпового огня «Град»,
3 гаубицы 152 мм,
19 единиц бронированной,
33 автомобильной,
4 – инженерной техники.
Также уничтожено 2 склада боеприпасов.