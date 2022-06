Битва за Украину 1 Андрей Пионтковский

15.06.2022, 8:26

Андрей Пионтковский

Исход четвертой мировой войны можно решить в ближайшие месяцы.

"Битва за Британию (Battle of Britain) — авиационное сражение Второй мировой войны, продолжавшееся с 10 июля по 30 октября 1940 года" ("Википедия").

Нет у Украины в ее героической схватке с абсолютным Zлом более верного, принципиального и последовательного союзника, чем Великобритания. Вся страна от королевской семьи до простых обывателей, никогда не интересовавшихся внешней политикой, охвачена порывом солидарности с творящим историю XXI века славянским народом. Англичане вернулись в свою историческую молодость. Они снова переживают свой FINEST HOUR. Украина-2022, сражающаяся один на один с Путиным, для них — ремейк Англии-1940, сражавшейся один на один с Гитлером.

Оба раза — страна, сражающаяся в одиночку против превосходящей силы абсолютного зла.

И не имеющая права проиграть.

"What is our aim? — обратился к Англии У. Черчилль в день избрания его премьер-министром 13 мая 1940 года. — I can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is no survival".

No survival в случае поражения Англии в 1940 году стало бы судьбой для всей Европы, включая СССР.

Это огромная удача для слабеющего, изнеженного, декадентского Запада, что в минуту смертельной для него опасности нашелся, как и в 1940 году, один великий народ, способный защитить его от фашистской чумы, — УКРАИНСКИЙ.

C лёгким партизанским вооружением Украина выиграла Битву за Киев. Дайте ей летаки, ПВО, гаубицы, HIMARS, и вам уже никогда не придётся "защищать каждый дюйм Article 5 Territory". Украинская армия всё сделает за вас, отправив кровавого диктатора в Гаагу. Он выступит там со своим проникновенным последним словом, после чего приговор военному преступнику будет приведен в исполнение.

Но не всех на Западе вдохновляет подобная перспектива. Развернулась масштабная высокопрофессиональная атака на западное сознание в целом, сфокусированная на сознание лиц, принимающих ключевые решения в Вашингтоне. Брошены все резервы, сброшены все маски, сожжены все легенды, обнажены все потенциальные агенты влияния (даже не подозревающие, что их используют в этом качестве) — от Папы Римского и президента Франции до либеральных звезд "Washington Post". Поражает синхронность выступлений западных политических и аналитических celebrities, буквально дословно повторяющих аргументацию друг друга:

"Don’t humiliate Russia! Не унижайте Россию. Убедите Украину согласиться на территориальные уступки. Ни в коем случае не поднимайте вопрос о преследовании российских военных преступников. Они еще пригодятся нам для решения проблем глобального потепления и нераспространения ядерного оружия".

Вот как, например, вашингтонский тяжеловес president of the Council on Foreign Relations Richard Haass прямо бросает вызов линии Вlinken-Austin внутри американской администрации:

"Прежде всего, США и их союзники должны ограничить свои цели в Украине. Да, Украина должна в принципе контролировать свою территорию. Но это вовсе не оправдывает стремление освободить Крым и Донбасс военной силой. Также западным правительствам необходимо прекратить любые разговоры о преследовании российских официальных лиц как военных преступников и о репарациях в пользу Украины. В целом the US government should make clear that, contrary to Secretary of Defense Lloyd Austin’s remarks America’s goal is not to use the war to weaken Russia".

15 июня, Lloid Austin, обещавший 27 апреля в Рамштайне перевернуть Землю и Небо для Победы Украины, председательствует на 3-м военном совете контактной группы в Брюсселе. Весь мир узнает его ответ и на жесткие требования пропутинского лобби в Вашингтоне, и на настойчивые пожелания советников президента Зеленского.

При любом темпе американских поставок по ленд-лизу, которые Украина с благодарностью принимает, следует, на мой взгляд, самым внимательным образом отнестись к идее Бориса Джонсона о новом военно-политическом союзе, "сoalition of the willing".

НАТО и ЕС, действующие по принципу консенсуса, парализованы пропутинской позицией 4 стран (Франция, Германия, Италия, Венгрия). Генсек НАТО Столтенберг на недавней пресс-конференции с президентом Финляндии неофициально сформулировал позицию свою личную и всего "Don’t humiliate Putin!" лобби: "That’s, in a way, the moral dilemma. Peace is possible, but the question, how much are you willing to forsake to pay for getting that peace?"

Удивительное отсутствие чувства истории у этого скандинава. К нему приехал президент Финляндии, страны, уже однажды вынужденной уступить часть своей территории советскому агрессору. Он приехал искать защиты у могущественного блока НАТО, чтобы эта трагедия не повторилась вновь. И что же он слышит от генсека этой организации? Рассуждения на тему, how much своей территории Украина должна pay российскому агрессору за то, чтобы тот на короткое время приостановил свои военные преступления.

Украина никогда не услышит подобных советов от руководителей США, Великобритании, Польши и стран Балтии. Помощь американцев в поставках оружия и боеприпасов бесценна, но я полагаю, Великобритания и Польша готовы пойти дальше, чем США, ограничившие себя серией декларативных "нет".

Авиационная "Битва за Британию" решила исход второй мировой войны. Нападение Гитлера на СССР стало для него актом отчаяния в уже безнадежной для него ситуации.

Пилоты Украины, Великобритании и Польши могут выиграть в воздухе "Битву за Украину" и решить исход четвертой мировой войны в ближайшие месяцы.

Еще одно эхо незабываемого 1940-го. В Битве за Британию участвовали 145 польских пилотов-истребителей, что составило самый крупный небританский контингент.

Never in the field of human conflict was so much been owed by so many to so few.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

