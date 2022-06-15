В Австралии строят отели для лягушек 5 15.06.2022, 9:00

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Ничего особенного земноводным не требуется.

Вымирание земноводных представляет собой большую проблему во многих регионах Австралии — страны, славящейся своей заботой о живой природе. Ученые отреагировали на эту тенденцию, призвав австралийцев помогать им строить лягушачьи отели, пишет «Новое время».

Ничего особенного земноводным не требуется — только влажная местность и что-то наподобие укрытия. В качестве последнего используются трубы ПВХ, ненужные ванны, а порой даже собачьи миски.

Импровизированные отели для лягушек, по мнению зоозащитников, помогут остановить массовый исход животных из пригородов крупных городов. Последние активно осваиваются человеком, что заставляет лягушек покидать насиженные места, сокращая ареал обитания и как следствие, подвергая себя угрозе вымирания.

Защита популяции этих амфибий — ключевая задача проекта FrogID при Австралийском музее.

«Я часто слышу от старшего поколения, насколько более распространенными раньше были лягушки… это был медленный, постепенный упадок, — сокрушается в интервью Reuters Джоди Роули, ведущий сотрудник FrogID. — Когда-то в каждом отпечатке коровьего копыта были головастики и яйца… это уже не так».

Уменьшению численности разных видов земноводных немало поспособствовали болезни. Так, недавняя эпизоотия хитридиевого грибка, вызванная глобальным изменением климата, здорово повлияло на популяцию лягушек, особенно, в южных регионах Австралии.

Эти животные исчезают с катастрофической скоростью. Порой сразу после своего обнаружения — как было с Philoria knowlesi, найденной в 2021 году и объявленной вымирающим видом.

Усилия активистов внушают надежду на восстановление популяции лягушек. Помимо того, порой в дело сохранения биоразнообразия вносят вклад неблагоприятные природные явления. Так, недавние наводнения в Квинсленде существенно увеличили присутствие амфибий в том регионе.

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