Серые кардиналы Кремля 4 Наталия Ищенко

15.06.2022, 9:06

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Как российским интеллектуалам так легко удалось перейти от философских концепций к проектам военных операций?

Секта. Масоны. Серые кардиналы Кремля. Как только не называют российских методологов!

Утверждают, что именно методологические идеи стали технологической базой нынешней войны в Европе. Но так ли это на самом деле?

Если вы когда-нибудь серьезно интересовались российской политикой, то должны были что-то слышать о методологах. Иногда их называют политтехнологами, но сами себя они считают философами.

Основателем методологического направления является Георгий Петрович Щедровицкий, который начал работу еще при Советском Союзе, в конце 1950-х.

Методологи не стремились изучить и объяснить реальность — они были настроены менять мир вокруг себя в соответствии с разработанными ими проектами. Человеческие мысли и деятельность были признаны первичными, а мир вещей, материальная действительность – вторичной.

После распада СССР в 1990-х годах последователи Щедровицкого адаптировали методологию к новым реалиям и постепенно сфокусировались на политическом консалтинге в бывших советских республиках, зарекомендовав себя довольно эффективными организаторами избирательных кампаний.

Когда Кремль решил то ли строить "Русский мир", то ли возрождать Советский Союз, методологи оказались рядом.

После начала полномасштабной войны России против Украины методологи и их ставленники возглавили и идеологическое, и политическое направление кремлевской практической политики.

Именно один из гуру методологов, Тимофей Сергейцев, в начале апреля написал программную статью для государственного сайта "Что Россия должна сделать с Украиной". Вы должны помнить, о ней тогда много говорили. В частности, один депутат Бундестага даже обратился в прокуратуру Берлина в связи публикацией, так как в тексте были призывы насилию против людей из-за их национального происхождения.

О вовлеченности методологов в процесс войны против Украины говорит и информация о том, что так называемым куратором оккупированных Россией территорий назначен первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его давно считают членом сообщества методологов.

В оппозиционных российских и международных медиа в последние дни вышла серия публикаций, в которых ответственность за войну России против Украины напрямую возлагают на методологов.

Нельзя исключить, что Кремль решил возрождать российско-советский проект и решать украинский вопрос под влиянием методологических визий. Хотя раньше методологию считали гуманитарной технологией, вполне возможно, что в какой-то момент было решено дополнить инструментарий социальных инженеров методами массового насилия, террора и войны.

С 24 февраля я каждый день думаю о банальности зла и о том, как российским интеллектуалам так легко удалось перейти от философских концепций к проектам военных операций.

Наталия Ищенко, "Обозреватель"

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